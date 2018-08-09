Петербуржцам рассказали, как уберечь себя от кори
За этот год инфекцию подхватили 23 петербуржца.
За этот год инфекцию подхватили 23 петербуржца.
В 2018 году возросло количество россиян заболевших корью. Только за
Специалист отметила, что от этого острого инфекционного заболевания сможет защитить только вакцинация.
С 2002 года в России действует программа «Элиминация кори», которая призвана остановить разрастание инфекции по стране. В каждом регионе РФ детей должны дважды прививать: это происходит возрасте 1 года и 6 лет. Это гарантирует практически 100-процентную защиту от кори в течение всей жизни.
Эпидемилог напомнила, что корь передается
Ранее мы писали, что в Ленобласти Роспотребнадзор начал проверку после вспышки кори.