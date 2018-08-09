В Омске на 6 часов запретят парковаться на Соборной площади

Завтра, 10 августа с 7:00 до 13:00 будет запрещена парковка на Соборной площади. Как пояснили в администрации. В это время на площади будет проходить торжественное вручение школьных автобусов.

Ключи от нового транспорта для школьников будут вручать врио губернатора Александр Бурков и председатель Законодательного Собрания Омской области Владимир Варнавский.

На участке дороги установят временные знаки. Также необходимо заранее продумать свой маршрут, чтобы не попасть в курьезную ситуацию.