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15:14 (мск), источник: Комсомольская правда

В Симферополе появился новый автобусный маршрут № 12А

Автобусы курсируют через ул. Воровского на Центральный рынок.

В Симферополе запустили новый кольцевой маршрут № 12А, который связал центральные улицы и Старый город. Автобус охватывает улицы Крымскую, Красноармейскую, Воровского, площади Куйбышевскую и Московскую, а также Центральный рынок.

— Более пяти лет движение на данном маршруте не осуществлялось, в связи с чем жители Старого города были вынуждены добираться в центр с пересадками. Данное обстоятельство вызывало обоснованное недовольство горожан, — сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Лавринова.

На маршруте работают 8 комфортабельных автобусов. Маршрутки ходят с 3 августа.

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