В Симферополе появился новый автобусный маршрут № 12А

В Симферополе запустили новый кольцевой маршрут № 12А, который связал центральные улицы и Старый город. Автобус охватывает улицы Крымскую, Красноармейскую, Воровского, площади Куйбышевскую и Московскую, а также Центральный рынок.

— Более пяти лет движение на данном маршруте не осуществлялось, в связи с чем жители Старого города были вынуждены добираться в центр с пересадками. Данное обстоятельство вызывало обоснованное недовольство горожан, — сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Лавринова.