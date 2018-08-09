В Самаре на неделю закроют остановки возле ТЦ «Мега»

В пятницу, 10 августа, на территории торгового центра «Мега» в Самаре временно ограничат движение транспорта. Как отмечают в городской мэрии, это связано с проведением строительно-монтажных работ. Проехать к ТЦ не смогут не только владельцы личных автомобилей, но и автобусы, поскольку остановки тоже закроют.

Так, с 10 по 13 августа будет закрыта остановка «ТЦ «Мега» (гипермаркет «Леруа Мерлен») в направлении микрорайона Крутые Ключи, а с 14 по 17 августа — остановка «ТЦ «Мега» («ИКЕА») в направлении микрорайона Крутые Ключи. В связи с этим в этот период автобусы № 67, 96, 205, 268, 295 не будут осуществлять посадку и высадку пассажиров на этих остановках.