В Вологде вынесли приговор врачу за удаление коренных зубов вместо молочных

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Суд приговорил к 300 часам обязательных работ бывшего врача из Вологды, который, не имея квалификации стоматолога-хирурга, удалил девочке два коренных зуба вместо молочных, сообщили РИА Новости в четверг в прокуратуре Вологодской области.

Ранее СУСК РФ по региону сообщало, что 39-летний мужчина работал зубным врачом в одной из частных фирм Вологды. В апреле 2017 года эта компания заключила договор с местной жительницей на оказание платных стоматологических услуг ее дочери, которой требовалось удалить два молочных зуба. Врач, не имея образования по специальности «стоматолог-хирург», удалил ребенку два коренных зуба, после чего, по заключению специалистов, ребенок «частично утратил жевательную функцию».

Уголовное дело было возбуждено по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей». «С учетом мнения государственного обвинителя, (мужчина) приговорен к наказанию в виде 300 работ обязательных работ. Также назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью в сфере оказания медицинских услуг населению в области стоматологии сроком на один год», — сказал представитель областной прокуратуры.