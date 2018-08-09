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15:19 (мск), источник: ТАСС

Умерла народная артистка РФ Тамара Дегтярева

Актриса скончалась на 75-м году жизни.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Актриса театра и кино, театральный педагог, лауреат Государственной премии СССР Тамара Дегтярева скончалась на 75-м году жизни после тяжелой болезни. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Московского театра «Современник», в труппе которого состояла артистка.

Источник: РИА "Новости"

«Сегодня скончалась Тамара Васильевна Дегтярева, наша коллега, товарищ, партнер, — говорится в сообщении. — Ее не стало на 75-м году жизни. Болезни, с которыми она мужественно боролась последние годы, все же победили». Место и время прощания с актрисой пока не называются.

Как отметили в «Современнике», «Тамара Дегтярева не могла жить без театра». И, «будучи прикованной к инвалидному креслу, продолжала играть свою Евдокию во «Времени женщин».

Источник: РИА "Новости"

Актриса также снималась в фильмах «Встречи на рассвете», «Вечный зов», «Ищу человека», «Удивительные приключения Дениса Кораблева», «Расписание на послезавтра», «Крутой маршрут».

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