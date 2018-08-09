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17:11 (мск), источник: Ura.ru

Директора уральской школы уволили за отказ выбивать из родителей долги за ЖКХ. «Я коллектором не работаю!»

В Верхнем Уфалее (Челябинская область) начальник городского управления образования уволила директора школы № 1 Наталью Матвееву. По словам экс-руководителя образовательного учреждения, основанием для снятия с должности стал отказ от проведения разъяснительной работы с родителями, задолжавшими за услуги ЖКХ.

На электронную почту Матвеевой пришел длинный список с фамилиями неплательщиков, среди которых руководителю школы нужно было найти родителей учеников и провести с ними профилактическую беседу. Требование, по словам педагога, поставили в руководстве управления образования. Несмотря на это Матвеева отказалась, мотивируя свои действия тем, что местные жители и так попали в тяжелую жизненную ситуацию — в Верхнем Уфалее закрылось градообразующее предприятие. «Я сказала, что коллектором не работаю. У меня другие функции, и я совершенно по другим вопросам общаюсь со всеми этими людьми», — передает «Пятый канал» слова Матвеевой.

Стоит отметить, что на защиту директора встали педагоги и родители учеников школы. Они отмечают, что за последние четыре года под руководством Матвеевой провинциальная школа превратилась в одно из лучших образовательных учреждений страны. Более того, благодаря директору организация летом выиграла президентский грант. На данный момент собраны уже несколько сотен подписей от сторонников Матвеевой. «Получается теперь, что и в школе люди инициативные не нужны. Надо только тех, кто под козырек берет и выполняет любое распоряжение», — возмутилась учитель физики Наталья Коваль.

В администрации Верхнего Уфалея на звонок корреспондента «URA.RU» ответили, что начальника Управления образования Ларисы Репеты на данный момент нет на месте. «Ее нет в городе. Будет только завтра, тогда можете и поговорить», — заявили в мэрии.

Ранее в Забайкалье под угрозу увольнения попали сразу несколько сотен директоров школ. Министр образования региона Андрей Томских пригрозил снятием с должности руководителям образовательных учреждений, которые еще не поддержали Российское движение школьников, передает ИА FlashSiberia.

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