Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В деле семьи Хачатурян появилась порноверсия
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Экипаж и пассажиры летевшего из Крыма самолета приняли роды
Заболевшая раком жена Асада выступила с обращением
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Самозанятые получат трудовые книжки Минтруд разработал новый законопроект для самозанятых россиян
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Скандальный пост по дороге на юг: итоги проверки
«Зрелищная» полицейская погоня из Китая (видео)
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:07 (мск), источник: Комсомольская правда

С 10 августа в Санкт-Петербурге снова ограничат движение

Где-то на сутки, а где-то почти на месяц.

Целая череда ограничений дорожного движения вступают в силе в пятницу 10 августа. Так, на три дня полностью закроют проезд по Клочкову переулку — от проспекта Пятилеток до набережной реки Оккервиль. Там пройдут работы по реконструкции тепловой сети.

С 10 августа по 2 сентября продолжат действовать ограничения на проспекте Ударников — от Индустриального до проспекта Наставников.

Кроме того, ГАТИ сообщает об ограничении движения по переулку Гривцова — от Сенной площади до набережной канала Грибоедова — на период с 22:00 10 августа до 22:00 11 августа и с 22:00 17 августа до 22:00 18 августа.

Еще одну теплосеть будут прокладывать на Будапештской — от Шипкинского переулка до улицы Ярослава Гашека — с 10 августа по 2 сентября.

А с 10 по 11 августа ограничат и проезд по улице Ленина — от Малого проспекта П. С. до Большого.

Все новости региона
 Ленинградская область стремится к лидерству в речном туризме
«Спартак» придумал себе проблемы там, где их не должно было быть
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Рубль к середине дня отыграл половину утреннего падения
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
«Лес» из 30 тысяч пластиковых бутылок соорудили в Китае
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь