С 10 августа в Санкт-Петербурге снова ограничат движение

Целая череда ограничений дорожного движения вступают в силе в пятницу 10 августа. Так, на три дня полностью закроют проезд по Клочкову переулку — от проспекта Пятилеток до набережной реки Оккервиль. Там пройдут работы по реконструкции тепловой сети.

С 10 августа по 2 сентября продолжат действовать ограничения на проспекте Ударников — от Индустриального до проспекта Наставников.

Кроме того, ГАТИ сообщает об ограничении движения по переулку Гривцова — от Сенной площади до набережной канала Грибоедова — на период с 22:00 10 августа до 22:00 11 августа и с 22:00 17 августа до 22:00 18 августа.

Еще одну теплосеть будут прокладывать на Будапештской — от Шипкинского переулка до улицы Ярослава Гашека — с 10 августа по 2 сентября.