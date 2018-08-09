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17:06 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Нижегородский водоканал завершил перекладку водовода на ул. Звездинка

ОАО «Нижегородский водоканал» завершил перекладку водовода на ул. Звездинка. Об этом пресс-служба компании сообщила 9 августа 2018 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, введена в эксплуатацию новая водопроводная линия по адресу: ул. Звездинка, д.7−9 — водоканал произвел перекладку 200 м водовода диаметром 315 мм. Перекладка трубопровода производилась методом горизонтального направленного бурения с использованием специализированной техники. Начальник Нагорного водопроводного участка ОАО «Нижегородский водоканал» Антон Алференок отмечает, что для производства работ таким способом не нужно раскапывать большие территории, достаточно выкопать два котлована в начале и в конце перекладываемого участка водовода.

«Вновь прокладываемая труба протаскивается между котлованами под землей через пробуренное отверстие. Метод горизонтального бурения позволяет минимизировать неудобства производства работ для жителей, оставить открытыми проезды и значительно сократить сроки перекладки трубопровода. Все работы от момента начала раскопок до благоустройства территории заняли около двух недель», — сказал он.

Для обеспечения в ходе ремонтных работ жителей улицы Звездинки питьевой водой водоснабжение жилых домов было организовано по альтернативной схеме с прокладкой временного водопровода и его закольцовкой через улицу Горького. В ходе ремонта задействовано около 30 сотрудников ОАО «Нижегородский водоканал» и более 10 единиц специализированной техники.

Новый водовод выполнен из полиэтилена. Физические и химические свойства полиэтилена гарантируют герметичность и стабильность под воздействием агрессивных веществ, находящихся в почве. Материал не подвержен коррозии, а отсутствие ржавчины, гниения, бактерий, известковых отложений в полиэтиленовых трубах позволяет избежать сужения внутреннего диаметра и, таким образом, их пропускная способность не уменьшается с течением времени. Гарантийный срок эксплуатации таких труб составляет не менее 50 лет, а расчетный срок службы около 300 лет.

Напомним, 28 июня на ул. Звездинка, д. 7 образовалась утечка на водопроводной линии. Обследование сети показало ее неудовлетворительное состояние, в связи с чем было принято решение о комплексной замене большого интервала трубопровода сверх плана капитального ремонта на 2018 год.

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