Нижегородский водоканал завершил перекладку водовода на ул. Звездинка
ОАО «Нижегородский водоканал» завершил перекладку водовода на ул. Звездинка. Об этом
ОАО «Нижегородский водоканал» завершил перекладку водовода на ул. Звездинка. Об этом
Согласно информации, введена в эксплуатацию новая водопроводная линия по адресу: ул. Звездинка, д.7−9 — водоканал произвел перекладку 200 м водовода диаметром 315 мм. Перекладка трубопровода производилась методом горизонтального направленного бурения с использованием специализированной техники. Начальник Нагорного водопроводного участка ОАО «Нижегородский водоканал» Антон Алференок отмечает, что для производства работ таким способом не нужно раскапывать большие территории, достаточно выкопать два котлована в начале и в конце перекладываемого участка водовода.
«Вновь прокладываемая труба протаскивается между котлованами под землей через пробуренное отверстие. Метод горизонтального бурения позволяет минимизировать неудобства производства работ для жителей, оставить открытыми проезды и значительно сократить сроки перекладки трубопровода. Все работы от момента начала раскопок до благоустройства территории заняли около двух недель», — сказал он.
Для обеспечения в ходе ремонтных работ жителей улицы Звездинки питьевой водой водоснабжение жилых домов было организовано по альтернативной схеме с прокладкой временного водопровода и его закольцовкой через улицу Горького. В ходе ремонта задействовано около 30 сотрудников ОАО «Нижегородский водоканал» и более 10 единиц специализированной техники.
Новый водовод выполнен из полиэтилена. Физические и химические свойства полиэтилена гарантируют герметичность и стабильность под воздействием агрессивных веществ, находящихся в почве. Материал не подвержен коррозии, а отсутствие ржавчины, гниения, бактерий, известковых отложений в полиэтиленовых трубах позволяет избежать сужения внутреннего диаметра и, таким образом, их пропускная способность не уменьшается с течением времени. Гарантийный срок эксплуатации таких труб составляет не менее 50 лет, а расчетный срок службы около 300 лет.
Напомним, 28 июня на ул. Звездинка, д. 7 образовалась утечка на водопроводной линии. Обследование сети показало ее неудовлетворительное состояние, в связи с чем было принято решение о комплексной замене большого интервала трубопровода сверх плана капитального ремонта на 2018 год.