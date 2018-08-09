Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики

Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».