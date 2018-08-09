Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
Днем 10 августа в
10 августа в
В Петропавловске 10 августа ожидаются
Вероятность шторма 90−95%.
В Кызылординской области
1
10 августа днем сохраняется на большей части области сильная жара до 42 °C.
Вероятность шторма 95−100%.