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16:37 (мск), источник: Kazinform

Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Штормовое предупреждение объявлено в трех регионах республики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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Днем 10 августа в Восточно-Казахстанской области ожидаются сильная жара 30−35°С, местами гроза, ветер юго-восточный 15−20 м/с.

10 августа в Северо-Казахстанской области ожидаются северо-западный ветер, местами 15−20 м/с. Днем местами сильный дождь, возможен град. Местами гроза, шквал.

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В Петропавловске 10 августа ожидаются северо-западный ветер, порывы 15−20 м/с, гроза, шквал. Днем возможен град.

Вероятность шторма 90−95%.

В Кызылординской области 10—11 августа местами шквал, град, северо-восточный, северный ветер 15−20 м/с с порывами 25 м/с.

10—12 августа в Кызылординской области местами ожидается гроза.

10 августа днем сохраняется на большей части области сильная жара до 42 °C.

Вероятность шторма 95−100%.

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