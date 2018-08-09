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15:28 (мск), источник: Комсомольская правда

СК отпускает редактора TUT.BY Галину Уласик

Она провела в изоляторе на Окрестина двое суток.

Источник: Комсомольская правда

Днем 9 августа Галину Уласик допрашивали в СК в присутствии ее адвоката. Об этом «Комсомолке» рассказала ее дочь Валерия Уласик.

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— Маму допросили около 12.30 в присутствии ее адвоката, — рассказала Валерия.

После этого стало известно, что Галину Уласик отпускают.

Напомним, обыски и задержания журналистов и редакторов продолжаются третий день.

7 августа в офисах TUT.BY и БелаПАН начались обыски, задержаны редакторы и журналисты.

Основателя TUT.BY 8 августа вызвали на допрос в СК. Юрий Зиссер уверен, что у следователей нет претензий к порталу, уголовное дело заведено на сотрудников.

8 августа стало известно, что задержана почти вся редакция Realt.by. Позже их отпустили.

Также СК пришел к журналисту Павлюку Быковскому, он задержан.

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