Росреестр отказал в аресте недвижимости Петросяна и Степаненко
Росреестр отказал Хамовническому районному суду Москвы в аресте недвижимого имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщил RNS адвокат Петросяна Сергей Жорин.
Росреестр отказал Хамовническому районному суду Москвы в аресте недвижимого имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщил RNS адвокат Петросяна Сергей Жорин.
«Управление Росреестра уведомило Хамовнический суд об отказе в аресте недвижимого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко», — сообщил RNS Жорин.
Он отметил, что решение Росреестра объясняется неправильно оформленными документами.
Хамовнический районный суд рассматривает два иска о расторжении брака и разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Основное заседание по объединенным делам назначено на 13 августа.