Росреестр отказал в аресте недвижимости Петросяна и Степаненко

«Управление Росреестра уведомило Хамовнический суд об отказе в аресте недвижимого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко», — сообщил RNS Жорин.

Он отметил, что решение Росреестра объясняется неправильно оформленными документами.

Хамовнический районный суд рассматривает два иска о расторжении брака и разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Основное заседание по объединенным делам назначено на 13 августа.