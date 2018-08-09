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15:25 (мск), источник: RNS

Росреестр отказал в аресте недвижимости Петросяна и Степаненко

Росреестр отказал Хамовническому районному суду Москвы в аресте недвижимого имущества юмористов Евгения Петросяна и Елены Степаненко, сообщил RNS адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Источник: РИА "Новости"

«Управление Росреестра уведомило Хамовнический суд об отказе в аресте недвижимого имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко», — сообщил RNS Жорин.

Он отметил, что решение Росреестра объясняется неправильно оформленными документами.

Хамовнический районный суд рассматривает два иска о расторжении брака и разделе имущества Евгения Петросяна и Елены Степаненко. Основное заседание по объединенным делам назначено на 13 августа.

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