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16:18 (мск), источник: СуперОмск

Студенты двух направлений ОмГУПС останутся без дипломов

Рособрнадзор опубликовал приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности Омскому государственному университету путей сообщения (ОмГУПС).

Переоформление аккредитации, как следует из приказа, ожидается по направлениям: «Машиностроение», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», «Экономика и управление» (только специалитет), «Информатика и вычислительная техника», «Управление в технических системах».

Однако в приказе имеются направления, по которым в государственной аккредитации образовательной деятельности ОмГУПСу отказано. Речь идет о таких, как «Сервис и туризм» (бакалавриат), и «Экономика и управление» (бакалавриат и магистратура).

Отметим, что отсутствие свидетельства о государственной аккредитации не влияет на процесс обучения студентов — его они могут продолжать. Однако диплом государственного образца в этом случае выпускники вуза получить уже не могут.

Отметим, что в прошлом году ОмГУПС уже лишился аккредитации по ряду направлений.

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