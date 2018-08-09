Студенты двух направлений ОмГУПС останутся без дипломов
Рособрнадзор опубликовал приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности Омскому государственному университету путей сообщения (ОмГУПС).
Рособрнадзор опубликовал приказ о переоформлении свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности Омскому государственному университету путей сообщения (ОмГУПС).
Переоформление аккредитации, как следует из приказа, ожидается по направлениям: «Машиностроение», «Средства массовой информации и
Однако в приказе имеются направления, по которым в государственной аккредитации образовательной деятельности ОмГУПСу отказано. Речь идет о таких, как «Сервис и туризм» (бакалавриат), и «Экономика и управление» (бакалавриат и магистратура).
Отметим, что отсутствие свидетельства о государственной аккредитации не влияет на процесс обучения студентов — его они могут продолжать. Однако диплом государственного образца в этом случае выпускники вуза получить уже не могут.
Отметим, что в прошлом году ОмГУПС уже лишился аккредитации по ряду направлений.