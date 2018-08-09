Студенты двух направлений ОмГУПС останутся без дипломов

Переоформление аккредитации, как следует из приказа, ожидается по направлениям: «Машиностроение», «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», «Экономика и управление» (только специалитет), «Информатика и вычислительная техника», «Управление в технических системах».

Однако в приказе имеются направления, по которым в государственной аккредитации образовательной деятельности ОмГУПСу отказано. Речь идет о таких, как «Сервис и туризм» (бакалавриат), и «Экономика и управление» (бакалавриат и магистратура).

Отметим, что отсутствие свидетельства о государственной аккредитации не влияет на процесс обучения студентов — его они могут продолжать. Однако диплом государственного образца в этом случае выпускники вуза получить уже не могут.