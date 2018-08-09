День города в Волгограде — 2018: полная программа праздника

Источник: Комсомольская правда

Так, 18 августа запланировал фестиваль «Загарушка» и регата крейсерских яхт. А 26 августа состоится фестиваль молодежи «Берег-2018» и «Городской уикенд «Сделано женщиной — сделано в Волгограде».

Но основные мероприятия все-таки пройдут 1 и 2 сентября (на первые выходные торжества перенесли из-за выборов). Подготовили более ста мероприятий — гулянья, ярмарки, фестивали — будет, где развлечься и взрослым, и детям.

— В этом году праздник пройдет особым масштабом, — уверяют «КП-Волгоград» в администрации города. — И пройдет праздник под лозунгом «Волгоград — город ярких и творческих людей».

По традиции праздновать День города будут во всем районах, но основными площадками для гуляний станут — территория возле интерактивного музея «Россия — моя история» и в парке у «Волгоград Арены».

Что интересного запланировано? Вас ждут и фестиваль хип-хопа, и театрализованные представления, и турнир по воркауту, и шоу силачей, и вкусный гастрономический фестиваль. Все это пройдет 1 сентября.

А 2 сентября в пойме реки Царица у музея откроются творческие мастерские под единым названием «Яркие люди» — вам покажут «Бумажную феерию» и «Шоу оживших скульптур», «Мюзикл Холл» и «Мультишоу», «Цирк — клоунада» и шоу мыльных пузырей.

А на площади Павших Борцов в это же время будет проходить Фестиваль скорости — увлекательное зрелище для любителей быстрой езды.

В парке Баку в этот день будет зажигать творческая молодежь на «ПАРКовке».

Завершится воскресенье гала-концертом у интерактивного музея. Главных хедлайнеров пока в мэрии не раскрывают. Говорят, сюрприз будет.

Ну и «вишенкой на праздничном торте» станет салют. Да не просто бенгальские огни, а фестиваль фейерверков — «XXI век. Феерия». Обещают неимоверное красочное шоу!

НАКАНУНЕ

18 августа 2018 года

35-я ежегодная межрегиональная регата крейсерских яхт «Кубок нижней Волги — 2018»

12.00−18.00.

Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13.

Фестиваль «Загарушка»

09.00−22.00.

Наб. 62-й Армии, рядом с бронекатером БК-13.

26 августа 2018 года

Фестиваль молодежи «Берег-2018»

10.00−23.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Фестиваль «Городской уикенд «Сделано женщиной — сделано в Волгограде»

12.00−21.00.

Территория «Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

28 августа 2018 года

Молодежная акция «Стоп-Тур»

17.00−18.30.

Парк «Лесогород» (Советский район Волгограда, ул. им. Карла Маркса).

Районная акция «Здоровый Арбат»

17.00−18.30.

Парк «Лесогород» (Советский район Волгограда, ул. им. Карла Маркса).

31 августа 2018 года

Квест «Большое городское путешествие»

16.30−17.30.

Парк «70-лет Победы» (Краснооктябрьский район).

В ДЕНЬ ГОРОДА

1 сентября 2018 года

Городской фестиваль «DOM.RU FEST

10.00−22.00.

Территория «Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Фестиваль хип-хоп культуры «Царицын Арт Стрит» (отборочный этап)

10.00−17.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Выставка фоторабот «Город в объективе»

10.30−11.30.

Площадка перед отделом ЗАГС Краснооктябрьского района Волгограда (ул. им. маршала Еремен­ко, 92).

Театрализованное представление «Крепость славную — Царицын — возвели на Волге»

10.30−14.00.

Пл. Павших Борцов.

ХI фестиваль национальных культур «От Волги до Дона»

11.00−18.00.

Парк «Комсомольский сад» (Центральный район).

Гастрономический фестиваль

01, 02 сентября 2018 г., 11.00−18.00.

Парк «Комсомольский сад» (Центральный район).

Соревнования по силовому экстриму

14.00−18.00.

Пл. Павших Борцов.

Показательные выступления воспитанников учреждений физической культуры и спорта Волгограда

18.00−20.00.

Пл. Павших Борцов.

Фитнес-марафон

18.00−20.00.

Пл. Павших Борцов.

Городской турнир «Стрит Воркаут — 2018»

17.00−19.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Концертная программа

16.00−17.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Праздничный фейерверк

22.00.

Территория ГБУК Волгоградской области «Интерактивный музей «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

02 сентября 2018 года

Фестиваль скорости

08.00−18.00.

Пл. Павших Борцов.

Городской конкурс рисунков на мольбертах «Яркие краски любимому городу», танцевально-спортивный арт-моб «Любим тебя, Россия! Славим тебя, Волгоград!»

10.00−15.00.

Территория «Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Выставка фоторабот «Волгоград — город счастливых людей!»

10.00−16.00.

Территория «Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Гастрономический фестиваль

11.00−18.00.

Парк «Комсомольский сад» (Центральный район).

Литературно-музыкальная гостиная «Парнас»

12.00−15.00.

Сценическая площадка перед Волгоградской консерваторией имени П. А. Серебрякова (ул. Мира, 5а).

Интерактивная шоу-программа «Мир искусства на улице Мира», флешмоб «Любимый город»

15.00−18.00.

Сценическая площадка перед Волгоградской консерваторией имени Серебрякова" (ул. Мира, 5а).

Концертная программа

16.00−17.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Концертная программа «Волгоград — город счастливых, город творческих людей»

14.00−16.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Творческие мастерские под открытым небом «Яркие люди»: «Бумажная феерия», «Шоу оживших скульптур», «Мюзикл Холл», «Мультишоу», парад ростовых кукол, интерактивные площадки, фестиваль «Кигуруми», «Цирк — клоунада»,

«Звездный парк» — шоу мыльных пузырей, шоу «Баня — фест»

15.00−18.00.

Территория Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Шоу программа «Волгоград — город солнца, город ярких детей»

15.00−19.00.

Территория Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Творческие лаборатории #Яркий Я!

15.00−19.00.

Территория Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Фестиваль творческой молодежи «ПАРКовка»

17.00−19.00.

Парк Дружбы «Волгоград-Баку» (Центральный район).

Концертная программа «Яркие краски современной афиши Волго­градского музыкального театра»

16.00−17.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Фестиваль энергосбережения #ВместеЯрче

17.00−21.00.

Амфитеатр на территории парка Победы напротив стадиона.

Концертная программа муниципального учреждения культуры (МУК) «Волгоградский молодежный театр»

17.00−18.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Фестиваль хип-хоп культуры

«Царицын Арт Стрит» (финал).

18.00−22.00.

Территория парка Победы напротив стадиона.

Праздничный концерт

19.00−19.30.

Территория Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Гала-концерт «Волгоград — город ярких и творческих людей»

19.30−21.00.

Территория Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Фестиваль фейерверков «XXI век. Феерия»

21.00−22.30.

Территория Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

7 сентября 2018 года

Легкоатлетический пробег «Волгоградская миля»

10.00−15.00.

Парк Дружбы «Волгоград-Баку» (Центральный район).

14 сентября 2018 года

Городская акция «На работу на велосипеде»

07.00−10.00.

Центральный район (пересечение пр. Ленина и ул. Аллея Героев («звездное небо»);.

Дзержинский район (парк «Семейный» (ул. Симонова);.

Краснооктябрьский район (остановка общественного транспорта «Площадь Возрождения»);.

Красноармейский район (остановка общественного транспорта «Бульвар Энгельса»).

15 сентября 2018 года

«Парад студенчества»

13.00−16.00.

Ул. им. маршала Чуйкова — территория Интерактивного музея «Россия — моя история» (наб. 62-й Армии, 1б).

Патриотическая игра-квест «Царицын, Сталинград, Волгоград» в рамках городского патриотическо­го проекта «История в лицах»

15.00−18.00.

Место старта и финиша команд — сквер им. Саши Филиппова.

16 сентября 2018 года

Волгоградский велопарад

15.00−18.00.

Два места старта — площадь перед театром «Царицынская опе­ра» и площадь перед МБУК «Комплекс культуры и отдыха Советского района Волгограда». Финиш — пл. Павших Борцов.

В РАЙОНАХ

01 сентября 2018 года

Районный фестиваль творческой молодежи «Пестрое небо Красноармейска»

17.00−19.00.

Набережная Красноармейского района Волгограда.

Акция «Здоровый город»

17.00−19.00.

Парк Аттракционов (п. Спартановка).

Фольклорный праздник «Гостей собирай, Волгоград поздравляй!» с участием фольклорных коллективов муниципальных детских школ искусств

18.00−20.00.

Парк «Комсомольский сад» (Центральный район).

Танцевальный марафон

18.00−20.00.

Набережная Красноармейского района Волгограда.

2 сентября 2018 года

Фестиваль «День урожая».

10.00−12.00.

Сквер им. Саши Филиппова (Ворошиловский район).

Районная акция «Трамвай желаний»

16.00−18.00.

Маршрут трамвая № 11 (Красноармейский район).

Красноармейский район

31 августа — 02 сентября

Фестиваль «Спортивный город»: городская зарядка, турнир по стритболу, открытие первой очереди пешеходной аллеи по ул. 50 лет Октября

10.00−17.00.

Севастопольская набережная Красноармейского района (ул. им. Фадеева).

8 сентября

Пиротехническое шоу

21.30.

Севастопольская набережная Красноармейского района (ул. им. Фадеева).

Кировский район

1 сентября.

Фестиваль «Дружба»

15.00−19.00.

Площадь у МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» (ул. 64-й Армии, 26).

07 сентября

Праздничное мероприятие «Пристань моя — это именно он, Кировский — самый любимый район»

17.00−22.00.

Площадь у МУК «Центр культуры и досуга «Авангард» (ул. 64-й Армии, 26).

Советский район

15 сентября

Районный конкурс среди спортивных семей Советского района «Папа, мама, я — спортивная семья»

10.00.

Торгово-развлекательный комплекс «Акварель» (пр-кт Университетский, 107).

Ворошиловский район

1 сентября

Детский праздник «Город творческих детей. Слет премудрости юных Василис»

11.00−13.00.

Сквер им. Саши Филиппова.

Концертно-развлекательная программа «Волгоград — город творческих и ярких людей!»

18.00−20.00.

Сквер им. Саши Филиппова.

Центральный район

1 сентября

Фотосушка «Мой город — мой мир!»

(в течение дня).

Парк «Комсомольский сад».

Мероприятие «Здравствуй, школа!»

11.00−21.00.

Парк «Комсомольский сад».

Фестиваль национальных культур «Волгоград многонациональный»

1, 2 сентября 10.00−20.00.

МБУК «Центральный парк культуры и отдыха».

2 сентября

Фестиваль рок-музыки «Птицы перелетные»

12.00−20.00.

Парк «Комсомольский сад».

Дзержинский район

31 августа

Праздничный концерт «Мой люби­мый город»

18.00.

Площадь на тер. Рабочий поселок Гумрак.

01 сентября

Народное гуляние «Здорово дневали», работа интерактивных площадок

II фестиваль казачьей песни.

Праздничный концерт «Я люблю Волгоград».

11.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Парк «Семейный» (ул. 8-й Воздушной Армии).

Краснооктябрьский район

31 августа

Праздничная танцевальная площадка «Disco Volgo-Dance»

17.00−18.00.

Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

Концерт «Волгоград — город ярких открытий!»

18.00−20.00.

Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

01 сентября

Праздничная танцевальная площадка «Музыкальный парк»

11.00−19.00.

Парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.

Танцевальная ретро-площадка «Как прекрасен этот мир!»

17.00−19.00.

Площадь перед театром «Царицынская опера» (пр-кт им. В. И. Ленина, 97).

Тракторозаводский район

29 августа

Фестиваль спорта Тракторозаводского района

17.00−20.00.

Парк Аттракционов (п. Спартановка).

31 августа

Праздничная концертно-игровая программа «Праздник детства и семьи «Волгоградцы — это Мы!»

18.00.

Площадь перед МБУК «Центр кино, культуры и досуга «Ударник».

1 сентября

Концертно-развлекательная программа «С днем рожденья, милый город, лучший город на земле!»

17.00.