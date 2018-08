Бородатые дети. Почему хипстеров ненавидят даже сегодня

Субкультура начала складываться в Бруклине еще на рубеже веков. О тусовке молодых интеллектуалов Уильямсберга писали и журнал Time Out New York, и газета The New York Times. Впрочем, термин «хипстер» журналисты не использовали, называя молодых бруклинцев «преппи» и «арти». Второе рождение названию «хипстер» дал Роберт Ландхем, который написал книгу The Hipster Handbook — сатирический путеводитель по субкультуре. Именно Ландхем назвал модную молодежь Уильямсберга хипстерами.