Больше половины работников офисов в России спят на рабочем месте

Как правило, опрошенные дремлют во время обеденного перерыва (36%) или сразу после него (28%). 19% респондентов засыпают ближе к концу рабочего дня, 15% отключаются на совещаниях. 6% работников офиса запираются в туалете, чтобы поспать.

Новость Ученые рассказали об опасности длительного сна

Более половины респондентов (54%) сказали, что спят из-за недосыпа и усталости, 24% — из-за плохого самочувствия, 8% — из-за смены часовых поясов после возвращения из командировки или отпуска, а 5% — из-за отсутствия срочных рабочих задач.