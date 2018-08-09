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17:02 (мск), источник: Секрет Фирмы

Больше половины работников офисов в России спят на рабочем месте

Эксперты «Альфастрахования» опросили сотрудников сотни российских крупных компаний и выяснили, что 57% офисных служащих периодически спят прямо на рабочем месте.

Как правило, опрошенные дремлют во время обеденного перерыва (36%) или сразу после него (28%). 19% респондентов засыпают ближе к концу рабочего дня, 15% отключаются на совещаниях. 6% работников офиса запираются в туалете, чтобы поспать.

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Более половины респондентов (54%) сказали, что спят из-за недосыпа и усталости, 24% — из-за плохого самочувствия, 8% — из-за смены часовых поясов после возвращения из командировки или отпуска, а 5% — из-за отсутствия срочных рабочих задач.

В офисе чаще спят мужчины (52%), чем женщины (44%). В некоторых больших компаниях, например, в Google, «РусГидро», Сбербанке, есть специальные комнаты с капсулами для сна. «Учёные считают, что десятиминутный дневной сон можно приравнять к тридцатиминутному ночному. Дневной сон улучшает настроение и коммуникативные навыки, повышает внимательность и производительность, способен избавить от депрессии, — говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».

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