Больше половины работников офисов в России спят на рабочем месте
Эксперты «Альфастрахования» опросили сотрудников сотни российских крупных компаний и выяснили, что 57% офисных служащих периодически спят прямо на рабочем месте.
Эксперты «Альфастрахования» опросили сотрудников сотни российских крупных компаний и выяснили, что 57% офисных служащих периодически спят прямо на рабочем месте.
Как правило, опрошенные дремлют во время обеденного перерыва (36%) или сразу после него (28%). 19% респондентов засыпают ближе к концу рабочего дня, 15% отключаются на совещаниях. 6% работников офиса запираются в туалете, чтобы поспать.
Более половины респондентов (54%) сказали, что спят
В офисе чаще спят мужчины (52%), чем женщины (44%). В некоторых больших компаниях, например, в Google, «РусГидро», Сбербанке, есть специальные комнаты с капсулами для сна. «Учёные считают, что десятиминутный дневной сон можно приравнять к тридцатиминутному ночному. Дневной сон улучшает настроение и коммуникативные навыки, повышает внимательность и производительность, способен избавить от депрессии, — говорит Егор Сафрыгин, директор департамента маркетинга «Медицина» Группы «АльфаСтрахование».