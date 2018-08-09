Уфимцев приглашают на большую ярмарку башкирского мёда
Медовое событие состоится в парке имени Якутова.
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Медовое событие состоится в парке имени Якутова.
Большая медовая ярмарка состоится в уфимском парке имени Якутова 18 августа, сообщает
Здесь можно будет оценить и приобрести различную медовую продукцию со всей Башкирии. Кроме того, на ярмарку приедет передвижная лаборатория для проверки качества мёда. Начало мероприятия в 9:00 на центральной аллее парка.