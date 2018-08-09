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16:03 (мск), источник: АиФ Уфа

Уфимцев приглашают на большую ярмарку башкирского мёда

Медовое событие состоится в парке имени Якутова.

Большая медовая ярмарка состоится в уфимском парке имени Якутова 18 августа, сообщает пресс-служба мэрии города.

Здесь можно будет оценить и приобрести различную медовую продукцию со всей Башкирии. Кроме того, на ярмарку приедет передвижная лаборатория для проверки качества мёда. Начало мероприятия в 9:00 на центральной аллее парка.

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