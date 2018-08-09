Жаркое лето-2018 в Петербурге не дотянуло до очередного рекорда
Почти месяц температура в Петербурге не опускалась ниже 25 градусов тепла. Дожди в начале августа прервали
Почти месяц температура в Петербурге не опускалась ниже 25 градусов тепла. Дожди в начале августа прервали
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Июльский зной (а температура в этот месяц в Петербурге была выше нормы на 3 градуса) закончился в первые выходные августа. В город пришли штормовой ветер и грозы. 9 августа солнце вновь разогрело город до +30, но к выходным жара должна отступить окончательно.