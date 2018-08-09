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16:24 (мск), источник: Фонтанка

Жаркое лето-2018 в Петербурге не дотянуло до очередного рекорда

Почти месяц температура в Петербурге не опускалась ниже 25 градусов тепла. Дожди в начале августа прервали марш-бросок к рекорду.

Источник: Reuters

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр 9 августа, столбик термометра ежедневно преодолевал 25-градусный рубеж начиная с 12 июля. Постоянство прервалось 4 августа, выдав подряд 24 жарких дня. До рекорда городу не хватило двух суток — беспрерывный максимум был зафиксирован в 2014 году, тогда жара стояла с 18 июля до 12 августа.

Июльский зной (а температура в этот месяц в Петербурге была выше нормы на 3 градуса) закончился в первые выходные августа. В город пришли штормовой ветер и грозы. 9 августа солнце вновь разогрело город до +30, но к выходным жара должна отступить окончательно.

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