Жаркое лето-2018 в Петербурге не дотянуло до очередного рекорда

Как сообщает Северо-Западный Гидрометцентр 9 августа, столбик термометра ежедневно преодолевал 25-градусный рубеж начиная с 12 июля. Постоянство прервалось 4 августа, выдав подряд 24 жарких дня. До рекорда городу не хватило двух суток — беспрерывный максимум был зафиксирован в 2014 году, тогда жара стояла с 18 июля до 12 августа.

Июльский зной (а температура в этот месяц в Петербурге была выше нормы на 3 градуса) закончился в первые выходные августа. В город пришли штормовой ветер и грозы. 9 августа солнце вновь разогрело город до +30, но к выходным жара должна отступить окончательно.