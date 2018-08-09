Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Татьяна Тотьмянина показала редкое фото с дочками и мужем
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Белорус рассказал, за что ударил звезду фильма «Такси» в Москве
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Россиянка рассказала, как 17 лет жила на острове в Тихом океане
Выбрано лучшее фото 2018 года из 4,4 тыс. кадров
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Что будет с ценами на бензин после повышения НДС
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
16:18 (мск), источник: Вести - Воронеж

Один из воронежских дворов превратился в свалку

Проблема начала решаться только после подключения соцсетей и журналистов.

Горожанин Сергей Шульгин пожаловался в сообществе «Типичный Воронеж» на свалку между домами Остужева, 32а и Минская, 31 в четверг, 9 августа. Все пять контейнеров на площадке давно уже переполнены, местные жители оставляют мусор на земле перед ними. Отходы никто не вывозит уже несколько недель.

— Минская, 31, платёжки вовремя приходят, платим аккуратно, а вот исполнитель забывает об обязанностях, — написал горожанин.

Однако оказалось, что площадка относится к дому № 32а по улице Остужева и принадлежит УК «Стандарт сити».

— Там за последнее время несколько раз менялся директор. Новый руководитель находится в должности всего два или три дня и, по его словам, не знал о проблеме. Сегодня к 18:00 свалка будет ликвидирована, сообщил он , — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в управе Железнодорожного района.

Обращались ли местные жители в УК «Стандарт сити» или ограничились постом в паблике, неизвестно. Но в таких случаях всегда следует начинать решать проблему с заявления в управляющую компанию.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Рубль к середине дня отыграл половину утреннего падения
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
«Лес» из 30 тысяч пластиковых бутылок соорудили в Китае
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь