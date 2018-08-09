Один из воронежских дворов превратился в свалку

Горожанин Сергей Шульгин пожаловался в сообществе «Типичный Воронеж» на свалку между домами Остужева, 32а и Минская, 31 в четверг, 9 августа. Все пять контейнеров на площадке давно уже переполнены, местные жители оставляют мусор на земле перед ними. Отходы никто не вывозит уже несколько недель.

— Минская, 31, платёжки вовремя приходят, платим аккуратно, а вот исполнитель забывает об обязанностях, — написал горожанин.

Однако оказалось, что площадка относится к дому № 32а по улице Остужева и принадлежит УК «Стандарт сити».

— Там за последнее время несколько раз менялся директор. Новый руководитель находится в должности всего два или три дня и, по его словам, не знал о проблеме. Сегодня к 18:00 свалка будет ликвидирована, сообщил он , — рассказали корреспонденту «Вести-Воронеж» в управе Железнодорожного района.