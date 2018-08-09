Уроженец Беларуси попал в топ-10 богатейших людей России

В топ-10 списка попал и Мельниченко — он занимает седьмое место. Интересно, что совладелец Сибирской угольной энергетической компании и «Еврохима», чье состояние оценили в 15,5 миллиардов долларов США, родился в белорусском Гомеле.

Перебрался в Россию Мельниченко давно — в 1990-х он уехал на учебу на физфак МГУ, где не только получал высшее образование, но и зарабатывал: открыл валютный обменник. Позже будущий миллиардер учился в Российской экономической академии.