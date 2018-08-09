Уроженец Беларуси попал в топ-10 богатейших людей России
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Родившийся в Гомеле бизнесмен Андрей Мельниченко попал в список десяти богатейших людей России по версии журнала Forbes.
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Родившийся в Гомеле бизнесмен Андрей Мельниченко попал в список десяти богатейших людей России по версии журнала Forbes.
Российская версия известного журнала опубликовала очередной рейтинг богатейших бизнесменов РФ.
В топ-10 списка попал и Мельниченко — он занимает седьмое место. Интересно, что совладелец Сибирской угольной энергетической компании и «Еврохима», чье состояние оценили в 15,5 миллиардов долларов США, родился в белорусском Гомеле.
Перебрался в Россию Мельниченко давно — в 1990-х он уехал на учебу на физфак МГУ, где не только получал высшее образование, но и зарабатывал: открыл валютный обменник. Позже будущий миллиардер учился в Российской экономической академии.
Первое место в рейтинге Forbes занимает Владимир Лисин — председатель совета директоров группы компаний НЛМК, занимающейся производством стали. Его состояние оценивают в более чем 19 миллиардов долларов.