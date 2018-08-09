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18:32 (мск), источник: Индикатор

Предложено объяснение успехов аутистов к математике

Ученые проанализировали статистику склонностей людей к систематизации и способностям к математике. Авторы приходят к выводу о наличие связи между этими качествами. Вместе с доказанной увеличенной склонностью людей с расстройствами аутического спектра к математике это позволяет объяснить поведение психологическими стремлением к гиперсистематизации.

Ученые нашли связь между математическими способностями и систематическим мышлением. Это может объяснить, почему люди с расстройствами аутистического спектра зачастую легко справляются со сложными математическими задачами. Результаты изложены в журнале Scientific Reports.

Согласно теории эмпатии-систематизации, которую выдвинул профессор психопатологии развития Кембриджского университета и директор Центра по исследованию аутизма в Кембридже Саймон Барон-Коэн, люди делятся на тех, кто более склонен к эмпатии (то есть сопереживанию) и тех, кому ближе систематическое мышление. Эту теорию довольно много критиковали, однако научное сообщество ее не опровергло.

Итальянские психологи решили рассмотреть проблему расстройств аутического спектра (РАС) в контексте этой теории. Психологи уже делали это, однако прошлые исследования не смогли найти связь между наличием РАС и положением на шкале «систематизация-эмпатия». Авторы новой работы считают, что такой вывод был сделан из-за того, что число участников предыдущих исследовний было недостаточно велико.

Известно, что аутисты в среднем чаще, чем обычные люди, проявляют выдающиеся математические способности. С точки зрения теории эмпатии-систематизации это происходит из-за того, что страдающие РАС склонны к систематизации. Эту идею можно проверить, сравнив такие показатели испытуемых как место на шкале «систематизация-эмпатия» и их успехи в математике.

Авторы утверждают, что они смогли подтвердить эту гипотезу. В исследовании приняло участие чуть более 200 студентов. Они сами рассказывали о своих математических способностях, а также проходили тесты на умение систематизировать данные и решать задачи путем построения алгоритмов. у студентов направлений, в которых большое внимание уделяется математике, таких как инженерия и физика, действительно оказалось более систематическое мышление, а психологи наоборот, проявляли склонность к эмпатии.

«С точки зрения практики наши результаты подтверждают, что мы можем помочь детям изучать или даже полюбить математику, если будем помогать развивать систематическое мышление с помощью игр и других занятий», — подытоживает автор работы Паола Брессан из Падуанского университета.

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