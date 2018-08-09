На Урале общественники проверят наличие пандусов у отделов полиции и условия содержания заключенных
В регионе стартовала акция «Гражданин и полиция».
В регионе стартовала акция «Гражданин и полиция».
В Свердловской области стартовала кампания «Гражданин и полиция». В течение месяца общественники будут проверять и оцениватькачество работы подразделений правоохранительных органов. Как рассказал
На Среднем Урале идейным вдохновителем мероприятия и официальным координатором выступает Василий Рыбаков — один из наиболее опытных местных правозащитников. Он много лет занимается проверками ФСИН и МВД, мониторит состояние дел в сфере
— В течение месяца общественники будут посещать территориальные ОВД,
Сегодня в главке состоялось совещание, где согласовали график проверок.