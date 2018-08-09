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16:09 (мск), источник: Комсомольская правда

На Урале общественники проверят наличие пандусов у отделов полиции и условия содержания заключенных

В регионе стартовала акция «Гражданин и полиция».

В Свердловской области стартовала кампания «Гражданин и полиция». В течение месяца общественники будут проверять и оцениватькачество работы подразделений правоохранительных органов. Как рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, проведением занимается региональные партнеры общественной организации «Московская группа содействия выполнению Хельсинских соглашений».

На Среднем Урале идейным вдохновителем мероприятия и официальным координатором выступает Василий Рыбаков — один из наиболее опытных местных правозащитников. Он много лет занимается проверками ФСИН и МВД, мониторит состояние дел в сфере материально-технического обеспечения правоохранительных структур и условий содержания осужденных и подозреваемых.

— В течение месяца общественники будут посещать территориальные ОВД, регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД, участковые пункты полиции, миграционную службу. Правозащитники дадут оценку по вопросам оказания госуслуг по линии МВД, доступности зданий ОВД для маломобильных групп населения. В проверочных мероприятиях планирует принять личное участие уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, — отметил полковник Горелых.

Сегодня в главке состоялось совещание, где согласовали график проверок.

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