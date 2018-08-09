На дорогах Свердловской области пройдут «антиалкогольные» рейды
С начала 2018 года на дорогах региона было задержано 8070 свердловчан в нетрезвом состоянии.
С начала 2018 года на дорогах региона было задержано 8070 свердловчан в нетрезвом состоянии.
В Свердловской области одними из первых масштабных мероприятий Госавтоинспекции после назначения нового главы регионального управления ГИБДД, станут рейды, направленные на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Крупномасштабные мероприятия пройдут с 10 по 12 августа во всех городах Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Также в управлении Госавтоинспекции сообщили, что по вине водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения с начала 2018 года произошло 141
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области был назначен новый руководитель управления ГИБДД. Им стал уроженец Москвы Алексей Кисляков. Как сообщили в