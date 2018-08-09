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16:11 (мск), источник: ИА REGNUM

На дорогах Свердловской области пройдут «антиалкогольные» рейды

С начала 2018 года на дорогах региона было задержано 8070 свердловчан в нетрезвом состоянии.

Источник: Reuters

В Свердловской области одними из первых масштабных мероприятий Госавтоинспекции после назначения нового главы регионального управления ГИБДД, станут рейды, направленные на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Крупномасштабные мероприятия пройдут с 10 по 12 августа во всех городах Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что с начала 2018 года на дорогах региона было задержано 8070 свердловчан в нетрезвом состоянии, из них 2498 граждан отказались пройти медицинское освидетельствование. Ещё в отношении 1313 водителей были возбуждены уголовные дела, так как они были задержаны при повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Также в управлении Госавтоинспекции сообщили, что по вине водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения с начала 2018 года произошло 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 48 человек и 213 граждан были травмированы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Свердловской области был назначен новый руководитель управления ГИБДД. Им стал уроженец Москвы Алексей Кисляков. Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, среди поставленных новым руководителем задач: снижение уровня смертности на дорогах, а также обеспечение безопасности участников дорожного движения.

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