На дорогах Свердловской области пройдут «антиалкогольные» рейды

Источник: Reuters

В Свердловской области одними из первых масштабных мероприятий Госавтоинспекции после назначения нового главы регионального управления ГИБДД, станут рейды, направленные на пресечение фактов управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Крупномасштабные мероприятия пройдут с 10 по 12 августа во всех городах Свердловской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также На мокрой трассе под Екатеринбургом в ДТП попали три катера

В пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области сообщили, что с начала 2018 года на дорогах региона было задержано 8070 свердловчан в нетрезвом состоянии, из них 2498 граждан отказались пройти медицинское освидетельствование. Ещё в отношении 1313 водителей были возбуждены уголовные дела, так как они были задержаны при повторном управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Также в управлении Госавтоинспекции сообщили, что по вине водителей, которые сели за руль в состоянии алкогольного опьянения с начала 2018 года произошло 141 дорожно-транспортное происшествие, в которых погибли 48 человек и 213 граждан были травмированы.