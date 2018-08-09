Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Найден» пилот пропавшего малайзийского Boeing
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
В Госдуме предложили отменить домашние задания
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Домогаров и Зудина снялись вместе в сериале
Как живет единственная дочь Петросяна - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Что будет с ценами на бензин после повышения НДС
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
16:14 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

В Челябинской области появится кордодром

В Челябинской области появится кордодром.

Первый и единственный пока кордодром собираются открыть в Челябинской области. Торжественное открытие площадки для проведения испытаний и соревнований авиамоделей намечено на 11 августа в Южноуральске, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Кордодром поможет не только улучшить подготовку спортсменов к соревнованиям различного уровня, но и позволит увеличить охват детей, став тренировочным центром, сообщает министерство образования.

«Новую соревновательную площадку ждали давно не только в Южноуральске, но и в области в целом. Благодаря взаимодействию администрации города, министерства образования и науки Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области и дома юношеского технического творчества появление кордодрома стало реальным», — подчеркнул директор дома юношеского технического творчества региона Владислав Халамов.

Дом юношеского технического творчества активно сотрудничает с муниципалитетами и поддерживает инициативы развития технических направлений на Южном Урале.

Открытие единственного в области кордодрома станет частью праздничной программы ко дню рождения Южноуральска. Начнется торжественная церемония в 13.30 с символичного запуска ракет, выступления чемпионов России по авиамодельному спорту и юных конструкторов.

Вход на мероприятие свободный. Посетители смогут увидеть зрелищные выступления, получить консультации от ведущих тренеров и записать своего ребенка в кружок по авиамоделированию.

Все новости региона
 Я отчаянно плакала три минуты: смерть мужа и страшный диагноз не сломили знаменитую актрису
3-летняя девочка провела ночь на козырьке балкона на 14-м этаже
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Рубль к середине дня отыграл половину утреннего падения
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
«Лес» из 30 тысяч пластиковых бутылок соорудили в Китае
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь