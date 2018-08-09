В Челябинской области появится кордодром.

Первый и единственный пока кордодром собираются открыть в Челябинской области. Торжественное открытие площадки для проведения испытаний и соревнований авиамоделей намечено на 11 августа в Южноуральске, передает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на пресс-службу правительства региона.

Кордодром поможет не только улучшить подготовку спортсменов к соревнованиям различного уровня, но и позволит увеличить охват детей, став тренировочным центром, сообщает министерство образования.

«Новую соревновательную площадку ждали давно не только в Южноуральске, но и в области в целом. Благодаря взаимодействию администрации города, министерства образования и науки Челябинской области, Законодательного собрания Челябинской области и дома юношеского технического творчества появление кордодрома стало реальным», — подчеркнул директор дома юношеского технического творчества региона Владислав Халамов.

Дом юношеского технического творчества активно сотрудничает с муниципалитетами и поддерживает инициативы развития технических направлений на Южном Урале.

Открытие единственного в области кордодрома станет частью праздничной программы ко дню рождения Южноуральска. Начнется торжественная церемония в 13.30 с символичного запуска ракет, выступления чемпионов России по авиамодельному спорту и юных конструкторов.