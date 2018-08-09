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18:06 (мск), источник: Kazinform

Что считать коррупцией, рассказали в Агентстве по госслужбе


АСТАНА. КАЗИНФОРМ — В Агентстве РК по делам государственной службы и противодействию коррупции разъяснили, какие случаи можно считать коррупцией, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Kazinform

«Если у человека в Казахстане спрашиваешь, сталкивался ли он с коррупцией, и он отвечает “да”, то пытаешься углубиться, выясняешь, где он столкнулся с коррупцией, и он отвечает, что хотел купить (билет) на вокзале, их не оказалось, и он купил у перекупщиков. Этот факт он воспринимает как коррупцию. С точки зрения юридической тонкости — это не есть коррупция на самом деле. Это состав правонарушения административного характера, он не является коррупционным. Но народ воспринимает это как коррупцию», — заявил директор департамента антикоррупционной политики АДГСПК Данияр Сабирбаев, выступая на совещании в Федерации профсоюзов Казахстана по вопросам распределения образовательных грантов.

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По его словам, население поборы в школе воспринимает как коррупцию, в то время, когда они таковым также не являются. «Народ воспринимает как коррупцию поборы в школе, когда учитель или директор школы собирает деньги на те или иные вещи. Когда спрашиваешь у человека: “Сталкивались и вы с коррупцией?”, он отвечает: “Да, в школе”. И мы говорим, что это не коррупция на самом деле. Мы пересмотрели свою позицию и тактический подход в этом направлении. Сегодня мы работаем там, где, как, по мнению людей, то или иное действие является коррупцией», — добавил он.

При этом Данияр Сабирбаев считает ошибочным полагать, что коррупцию можно искоренить исключительно «стенами государственной власти».

«Бороться с этим злом, с коррупцией можно только лишь с помощью максимального количества народа и людей. На сколько они будут вовлечены в этот процесс, настолько это будет эффективно. Наша борьба на амбразуре, в окопах с коррупцией, принесет плоды тогда, когда народ будет сам заинтересован, чтобы исключить коррупцию из своей жизни. К сожалению, если я у вас всех спрошу, против ли вы коррупции, общее мнение будет, что против. Но если мы пойдем в частности, заплатите ли вы доктору незаконно деньги, чтобы ваш родственник лечился в лучшей палате, то вы будете не так уверены и принципиальны в своих ответах», — заявил директор департамента.

«И на самом деле, борьба с коррупцией заключается в том, насколько быстро мы сможем объяснить людям, что лучше, когда мы не в ущерб общим интересам можем решать вопросы. Потому что сегодня ты подкупил врача, чтобы твой родственник лечился в лучшей палате, а завтра в общей ситуации ты только проиграешь», — заключил он.

Как ранее сообщалось, Антикоррупционная служба Казахстана начала мониторинг процесса распределения образовательных грантов.

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