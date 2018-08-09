На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено

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Запрещена эксплуатация пляжей № 1, № 8 и № 9 на Заславском водохранилище, № 2 на водохранилище Дрозды, № 1 на Комсомольском озере. На пляжах № 5−8 водохранилища Дрозды, № 6 Заславского водохранилища приостановлено купание детей и взрослых без ограничения занятий водного спорта. Детям не рекомендуется принимать водные процедуры на пляже № 4 водохранилища Криница.

Всего в столице в пяти зонах рекреации насчитывается 21 пляж: Заславское (8 пляжей), Криница (2), Дрозды (5), Цнянское (5), Комсомольское озеро (1 пляж). Эпидемиологи еженедельно, в том числе по выходным, проводят оценку санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения у водоемов города. По итогам мониторинга с 2 по 8 августа нарушения отмечались на трех из них (пляжи № 2, 3, 5 Минского моря).

Специалистами отобрано 33 пробы воды открытых водоемов, шесть из которых не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии).