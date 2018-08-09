На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено, сообщили БЕЛТА в
9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено, сообщили БЕЛТА в
Запрещена эксплуатация пляжей № 1, № 8 и № 9 на Заславском водохранилище, № 2 на водохранилище Дрозды, № 1 на Комсомольском озере. На пляжах № 5−8 водохранилища Дрозды, № 6 Заславского водохранилища приостановлено купание детей и взрослых без ограничения занятий водного спорта. Детям не рекомендуется принимать водные процедуры на пляже № 4 водохранилища Криница.
Всего в столице в пяти зонах рекреации насчитывается 21 пляж: Заславское (8 пляжей), Криница (2), Дрозды (5), Цнянское (5), Комсомольское озеро (1 пляж). Эпидемиологи еженедельно, в том числе по выходным, проводят оценку
Специалистами отобрано 33 пробы воды открытых водоемов, шесть из которых не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии).
На водохранилищах отмечается цветение водорослей, наиболее сильное — на Комсомольском озере и водохранилище Дрозды. Такая ситуация ведет к снижению концентрации кислорода, что представляет опасность для водных обитателей. По наблюдениям, развитие фитопланктона, вызывающее изменение цвета, длится