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17:59 (мск), источник: БЕЛТА

На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 11 пляжах Минска купание ограничено или запрещено, сообщили БЕЛТА в санитарно-эпидемиологической службе города.

Источник: БЕЛТА

Запрещена эксплуатация пляжей № 1, № 8 и № 9 на Заславском водохранилище, № 2 на водохранилище Дрозды, № 1 на Комсомольском озере. На пляжах № 5−8 водохранилища Дрозды, № 6 Заславского водохранилища приостановлено купание детей и взрослых без ограничения занятий водного спорта. Детям не рекомендуется принимать водные процедуры на пляже № 4 водохранилища Криница.

Всего в столице в пяти зонах рекреации насчитывается 21 пляж: Заславское (8 пляжей), Криница (2), Дрозды (5), Цнянское (5), Комсомольское озеро (1 пляж). Эпидемиологи еженедельно, в том числе по выходным, проводят оценку санитарно-гигиенического состояния мест массового отдыха населения у водоемов города. По итогам мониторинга с 2 по 8 августа нарушения отмечались на трех из них (пляжи № 2, 3, 5 Минского моря).

Специалистами отобрано 33 пробы воды открытых водоемов, шесть из которых не соответствовали требованиям безопасности по микробиологическим показателям (общие колиформные бактерии).

На водохранилищах отмечается цветение водорослей, наиболее сильное — на Комсомольском озере и водохранилище Дрозды. Такая ситуация ведет к снижению концентрации кислорода, что представляет опасность для водных обитателей. По наблюдениям, развитие фитопланктона, вызывающее изменение цвета, длится одну-две недели. Большое влияние на этот процесс оказывают погодные условия, в жару вода будет цвести дольше.

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