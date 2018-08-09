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16:22 (мск), источник: Вести - Екатеринбург

Уральские горы пополнили Всемирную сеть биосферных заповедников

Решение о включении горного хребта в этот список было принято в июле на очередном заседании Международного координационного совета ЮНЕСКО.

Источник: Вести - Екатеринбург

«У нас единственная такая горная страна большая, 2 тысячи километров, точно с севера на юг. Эта горная система пересекает целый ряд природных ландшафтных зон. И, наконец, Уральские горы известны тем, что здесь есть масса объектов, которые представляют интерес», — отметил советник РАН Владимир Большаков.

На сегодняшний день во Всемирную сеть биосферных заповедников уже включено 686 объектов, расположенных в 122 странах. Это территории, которые считаются своеобразными «живыми лабораториями» для изучения флоры и фауны, а также для испытания различных подходов к комплексному управлению природными ресурсами. Правда во Всемирную сеть войдёт не весь Уральский хребет, а лишь его участки. Так как в некоторых местах идёт добыча полезных ископаемых для предприятий металлургической отрасли.

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