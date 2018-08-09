В Татарстане обновили Коран, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса

Работа проводилась в течение 8 месяцев — с ноября прошлого года по июль текущего.

— Книга, насчитывающая 632 страницы, размеры которой составляют 150 на 200 сантиметров, была изготовлена в 2011 году в итальянской типографии ACR Group. С момента изготовление повреждения получили переплет Корана, его книжный блок, — сообщили в пресс-службе КФУ.

Вес огромного Корана составляет более 800 килограмм, а в оформлении его обложки использовались полудрагоценные камни, сусальное золото, серебро и малахит.