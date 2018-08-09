Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: Сбитый в Донбассе «Боинг» перепутали с российским самолетом
Назван город с самым удобным общественным транспортом
Денис Клявер засмущал старшего сына
Англия и Норвегия разработали план против российских подлодок
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
10 секретных материалов о Джиллиан Андерсон: к 50-летию актрисы
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
"Мой пластический хирург перестарался": откровение Юлии Меньшовой
Ксения Стриж вернула ребенка в детский дом - СМИ
Волочкову удивили счета за услуги ЖКХ
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Фоторепортажи
12Засуха в Австралии — опухоль, пожирающая фермы
13Финалисты конкурса «Астрономический фотограф года»
17:11 (мск), источник: Sputnik

Правительство изучит, как часто и где используют узбекский язык

ТАШКЕНТ, 9 авг — Sputnik, Дильшода Рахматова. В Ташкенте будет изучен вопрос исполнения закона «О государственном языке», сказал журналистам заместитель председателя Комитета по делам молодежи, культуры и спорта Сената Узбекистана Рузи Саидов, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

По словам Саидова, Ташкент не зря был выбран для изучения исполнения закона о языке.

«Причиной выбора Ташкента является то, что издательства, телекомпании, газеты и рекламные места расположены здесь. Вы сами видите, как пишут рекламы на улицах. Название объектов написано в каком-то европейском стиле. Хотим изучить эти вопросы», — заявил он.

Читайте также
В Узбекистане из-за запрещенного фильма приостановлена работа телеканала

Председатель Комитета по делам молодежи, культуры и спорта Сената Узбекистана Икболджон Мирзалиев добавил, что тема языкового вопроса является болевой точкой.

«Наверно, в мире нет другого народа, который так не уважает себя. Закон об узбекском языке принят в 1989 году, но все еще не выполняется. В следующем году исполнится 30-лет со дня принятия закона, но все равнодушны», — сказал Мирзалиев.

В качестве примера он привел сад «Фуркат» в Ташкенте, добавив, что в нем он не видел никаких других надписей на узбекском языке, кроме названия у входа.

Икбол Мирзо также упомянул тех людей, которые любят задавать вопрос, что если противостоять языку, «не станем ли мы националистами».

«Почему вы становитесь националистом? Вы же исполняете свой собственный закон! Если мы знаем закон, чего мы боимся? Ведь мы не объявляем войну против другой нации, народа и языка, мы говорим лишь о том, что должны знать наш язык, нашу ценность», — отметил сенатор.

Для изучения реализации Закона «О государственном языке» была создана рабочая группа в составе членов Сенатского комитета по делам молодежи, культуры и спорта, Кабинета министров, Министерства юстиции, Генеральной прокуратуры, Министерства высшего и среднего специального образования, а также определены задачи.

Все новости региона
 Сенатор рассказал, почему в Узбекистане не дешевеют дыни и арбузы
Всем хорошего настроения: юмористка Халима продолжила флешмоб Kiki
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Захарова ответила Макфолу на слова об «отчаянии» из-за Сигала
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Нелепый реверанс Терезы Мэй насмешил британцев
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Почему в СССР обои клеили на газеты?
Как сделать дом уютным: 16 бюджетных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь