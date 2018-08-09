Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Водитель чиновника 12 лет развозил взятки и все записывал
Лариса Гузеева показала эмоциональный снимок своих детей
Англия и Норвегия разработали план против российских подлодок
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Греция приходит в себя после огненного смерча В стране был объявлен трехдневный траур, прокуратура Греции начала расследование причин
Украинец не поделил турецкий пляж с русскими женщинами
Кущевка попалась: что выявила скрытая проверка МВД
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
Актриса из сериала "Маргоша" и "Счастливы вместе" в коме - СМИ
СМИ: Известная актриса Тарханова серьезно заболела
Хлоя Морец сходила на вечеринку с молодым известным актером
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Что будет с ценами на бензин после повышения НДС
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Названа стоимость самой дешевой квартиры России
Фоторепортажи
1790 лет со дня рождения Стэнли Кубрика
14Крупнейшие в истории Калифорнии лесные пожары
17:05 (мск), источник: Sputnik.by

«Дело БелТА»: редактора TUT.BY Анну Калтыгину выпустили из изолятора

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Редактора TUT.BY Анну Калтыгину также отпустили днем в четверг после двух дней содержания под стражей, сообщил основатель портала Юрий Зиссер.

Калтыгину вместе с коллегами — главредом TUT.BY Мариной Золотовой, редактором Галиной Уласик, журналисткой Анной Ермачонок и обозревателем агентства БелаПАН Татьяной Коровенковой — задержали утром во вторник в рамках дела о «взломе БелТА».

Читайте также
Главред БелаПАН Ирина Левшина не выходит на связь

Днем в четверг следователи освободили Уласик — после допроса в Следственном комитете она вышла из здания ведомства. Позже на свободе оказалась и еще один редактор портала Анна Калтыгина. Две последние ночи женщины провели в изоляторе временного содержания на Окрестина. Отпустят ли в четверг Коровенкову и Золотову, пока не известно. Срок их задержания истекает в пятницу.

Кроме того, накануне были задержаны журналист DW Павел Быковский и редактор сайта газеты «Белорусы и рынок». Также в четверг стало известно о задержании главреда БелаПАН Ирины Левшиной.

Как накануне заявляли в СК, расследование дела о незаконном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА продолжается.

Все новости региона
 Футболисты 'Зенита' прогулялись по Минску перед игрой с 'Динамо'
Дело Коржича: был ли в 'учебке' в Печах ошейник с иголками?
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Рубль к середине дня отыграл половину утреннего падения
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
«Лес» из 30 тысяч пластиковых бутылок соорудили в Китае
Ученые рассказали об опасности длительного сна
Спорт
«Спартак» не меняется. О поражении в Салониках «Спартак», забив два быстрых гола, уступил греческому ПАОК — 2:3. Как такое могло случиться?
Hi-Tech
В WhatsApp обнаружили опасную уязвимость Она позволяет манипулировать собеседниками, обманывая их.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Как совместить кухню с гостиной: 10 стильных идей
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать вертикальное озеленение своими руками: 7 рекомендаций
Как спланировать освещение в квартире: 11 полезных советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь