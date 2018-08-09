«Дело БелТА»: редактора TUT.BY Анну Калтыгину выпустили из изолятора
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Редактора TUT.BY Анну Калтыгину также отпустили днем в четверг после двух дней содержания под стражей, сообщил основатель портала Юрий Зиссер.
МИНСК, 9 авг — Sputnik. Редактора TUT.BY Анну Калтыгину также отпустили днем в четверг после двух дней содержания под стражей, сообщил основатель портала Юрий Зиссер.
Калтыгину вместе с коллегами — главредом TUT.BY Мариной Золотовой, редактором Галиной Уласик, журналисткой Анной Ермачонок и обозревателем агентства БелаПАН Татьяной Коровенковой — задержали утром во вторник в рамках дела о «взломе БелТА».
Днем в четверг следователи освободили Уласик — после допроса в Следственном комитете она вышла из здания ведомства. Позже на свободе оказалась и еще один редактор портала Анна Калтыгина. Две последние ночи женщины провели в изоляторе временного содержания на Окрестина. Отпустят ли в четверг Коровенкову и Золотову, пока не известно. Срок их задержания истекает в пятницу.
Кроме того, накануне были задержаны журналист DW Павел Быковский и редактор сайта газеты «Белорусы и рынок». Также в четверг стало известно о задержании главреда БелаПАН Ирины Левшиной.
Как накануне заявляли в СК, расследование дела о незаконном доступе к компьютерной информации государственного агентства БелТА продолжается.