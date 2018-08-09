«Дело БелТА»: редактора TUT.BY Анну Калтыгину выпустили из изолятора

Днем в четверг следователи освободили Уласик — после допроса в Следственном комитете она вышла из здания ведомства. Позже на свободе оказалась и еще один редактор портала Анна Калтыгина. Две последние ночи женщины провели в изоляторе временного содержания на Окрестина. Отпустят ли в четверг Коровенкову и Золотову, пока не известно. Срок их задержания истекает в пятницу.