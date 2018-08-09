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16:59 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Найдена самая чистая деревня в Азии

Молинонг пользуется огромной популярностью у туристов.

Небольшую деревушку Молинонг на северо-востоке Индии ставят в пример всей стране как образец чистоты и порядка.

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Поселок в штате Мегхалая на границе с Бангладеш, который едва ли насчитывает 500 жителей, называют самым чистым в Азии.

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Впервые на Молинонг обратили внимание еще в 2004 году после публикации в журнале Discover India Magazine. Тогда один из местных жителей рассказал, что деревня долгое время жила без пластика. Здесь придерживались традиционного и экологически чистого способа ведения хозяйства и садоводства.

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Сейчас деревня пользуется огромной популярностью у туристов, которых привлекают чистые улочки, цветущие сады и зеленые грядки возле ухоженных домиков местных жителей. Мусорные баки из бамбука можно встретить на каждом углу.

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Органические отходы перерабатываются, а компост используют для выращивания ореха бетеля. Местные власти запретили строить здания выше двух этажей, так как это, по их мнению, испортит традиционный образ деревни и отпугнет туристов.

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Основное население деревни — народ кхаси, известный матриархальным укладом. Имущество, как и фамилия, здесь передаются по материнской линии. Чтобы купить землю в деревне, нужно принадлежать к кхаси. Это надежно защищает Молинонг от посягательств крупного туристического бизнеса.

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Отходы давно стали огромной проблемой таких крупных городов, как Дели, Мумбаи и Калькутта. Индия занимает второе место в мире по численности населения. По официальным данным ежедневно в городах страны производится 160 тысяч тонн мусора.

Огромные свалки из-за нехватки площадей растут не вширь, а ввысь. Они становятся такими высокими, что службам аэропортов приходится это учитывать.

Растущий кризис заставил власти страны инициировать кампанию «Чистая Индия», приуроченную к предстоящему 150-летию со дня рождения Махатмы Ганди, который выступал за чистоту и санитарию. Мир будет отмечать эту дату 2 октября 2019.

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Образ деревни Молинонг используют для поддержки кампании. Одна из ее целей — увеличить процент использования туалетов в сельской местности.

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