Аэропорт «Симферополь» обслужил трехмиллионного пассажира в 2018 году
9 августа.
9 августа.
«В этом году трехмиллионный пассажир обслужен на два дня раньше, чем в 2017 году», — говорится в
Ю. Космакова в Крыму впервые. Вместе с сыном она две недели будет отдыхать в Евпатории.
Представители аэропорта вручили туристке сертификат на обслуживание в
Рейсы в Крым выполняют сейчас 17 авиакомпаний по 63 направлениям.
«Направление полетов в Крым востребовано у туристов, об этом не первый год свидетельствует не только пассажиропоток аэропорта, но и география полетов из Симферополя. На сегодняшний день мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полетов. Мы рады, что в этом летнем сезоне 2018 года наши пассажиры прилетают уже в новый терминал аэропорта и могут на нашем примере оценить, как меняется полуостров», — сказал гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. Его слова приводятся в
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