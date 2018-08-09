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17:08 (мск), источник: Интерфакс

Аэропорт «Симферополь» обслужил трехмиллионного пассажира в 2018 году

9 августа. Interfax-Russia.ru — Аэропорт «Симферополь» в четверг обслужил трехмиллионного пассажира с начала текущего года, им стала Юлия Космакова, прилетевшая в Крым из Калуги рейсом компании «РусЛайн», сообщила пресс-служба аэропорта.

«В этом году трехмиллионный пассажир обслужен на два дня раньше, чем в 2017 году», — говорится в пресс-релизе.

Ю. Космакова в Крыму впервые. Вместе с сыном она две недели будет отдыхать в Евпатории.

Представители аэропорта вручили туристке сертификат на обслуживание в бизнес-зале этого авиапредприятия, перевозчик — сертификат на право бесплатного перелета в любой город России (из маршрутной сети компании «РусЛайн»).

Рейсы в Крым выполняют сейчас 17 авиакомпаний по 63 направлениям.

«Направление полетов в Крым востребовано у туристов, об этом не первый год свидетельствует не только пассажиропоток аэропорта, но и география полетов из Симферополя. На сегодняшний день мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полетов. Мы рады, что в этом летнем сезоне 2018 года наши пассажиры прилетают уже в новый терминал аэропорта и могут на нашем примере оценить, как меняется полуостров», — сказал гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Самолеты Bombardier CRJ-100/200 вместимостью 50 кресел компании «РусЛайн» в рамках весенне-летнего расписания летают из Симферополя в Воронеж, Липецк, Тамбов, Курск, Саратов и Калугу.

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