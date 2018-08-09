Аэропорт «Симферополь» обслужил трехмиллионного пассажира в 2018 году

«Направление полетов в Крым востребовано у туристов, об этом не первый год свидетельствует не только пассажиропоток аэропорта, но и география полетов из Симферополя. На сегодняшний день мы являемся региональным аэропортом с самой крупной внутрироссийской сеткой полетов. Мы рады, что в этом летнем сезоне 2018 года наши пассажиры прилетают уже в новый терминал аэропорта и могут на нашем примере оценить, как меняется полуостров», — сказал гендиректор ООО «Международный аэропорт «Симферополь» Евгений Плаксин. Его слова приводятся в пресс-релизе.