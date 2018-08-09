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17:00 (мск), источник: Publika.md

В центре столицы откроется школьная ярмарка

С 10 августа и до 10 сентября в центре столицы, на территории рынка «Extremum» по ул. Измаильской, 94, с 08.00 до 20.00 будет работать школьная ярмарка, передает IPN.

Сотрудник Претуры сектора Центр Лилиан Игнатюк сообщил, что пока заявили об участии в ярмарке пять экономических агентов, но их число может увеличиться.

Представители Претуры сектора Рышкань сообщили, что в этом году не будут проводить школьную ярмарку, так как не поступило заявок от хозяйствующих субъектов. В секторе Ботанике так же не планируется открытие школьной ярмарки. В секторах Чокана и Буюкань ярмарки, скорее всего будут, но ближе к школе.

Кроме того, с 15 августа по 2 сентября на Moldexpo пройдет VI ярмарка товаров для школы «School Fair». В ярмарке примут участие более 100 экономических агентов, которые предложат канцтовары, школьную форму, одежду и обувь. Ярмарка будет открыта ежедневно с 10.00 до 18.00.

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