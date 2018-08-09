В центре столицы откроется школьная ярмарка

Сотрудник Претуры сектора Центр Лилиан Игнатюк сообщил, что пока заявили об участии в ярмарке пять экономических агентов, но их число может увеличиться.

Представители Претуры сектора Рышкань сообщили, что в этом году не будут проводить школьную ярмарку, так как не поступило заявок от хозяйствующих субъектов. В секторе Ботанике так же не планируется открытие школьной ярмарки. В секторах Чокана и Буюкань ярмарки, скорее всего будут, но ближе к школе.