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17:12 (мск), источник: Piter.tv

На Невском пятачке прошел торжественно-траурный митинг

Митинг приурочен к 74-й годовщине окончания Битвы за Ленинград.

В торжественно-траурном митинге, приуроченном к 74-й годовщине окончания Битвы за Ленинград, принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Я благодарен всем, кто сохраняет память о великой войне и Великой Победе новым поколениям жителей Ленинградской области. Потери среди военнослужащих и мирного населения только в Ленинградской битве составили почти 2 миллиона человек.
Александр Дрозденко
глава региона

С 28 июля по 10 августа 2018 года в Кировском районе проходит военно-мемориальная экспедиция. Подростки, которые являются членами патриотических клубов, реконструкторы, поисковики живут в лагере на Невском пятачке. Сегодня они в форме и со снаряжением времен ВОВ прошли Марш Памяти по Синявским высотам (примерно 15 километров).

Ранее мы сообщали, что Ленинградская область хочет стать лидером речного туризма.

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