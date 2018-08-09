На Невском пятачке прошел торжественно-траурный митинг

В торжественно-траурном митинге, приуроченном к 74-й годовщине окончания Битвы за Ленинград, принял участие губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Я благодарен всем, кто сохраняет память о великой войне и Великой Победе новым поколениям жителей Ленинградской области. Потери среди военнослужащих и мирного населения только в Ленинградской битве составили почти 2 миллиона человек.