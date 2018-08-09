На Невском пятачке прошел торжественно-траурный митинг
Митинг приурочен к 74-й годовщине окончания Битвы за Ленинград.
Митинг приурочен к 74-й годовщине окончания Битвы за Ленинград.
В
Я благодарен всем, кто сохраняет память о великой войне и Великой Победе новым поколениям жителей Ленинградской области. Потери среди военнослужащих и мирного населения только в Ленинградской битве составили почти 2 миллиона человек.
С 28 июля по 10 августа 2018 года в Кировском районе проходит
Ранее мы сообщали, что Ленинградская область хочет стать лидером речного туризма.