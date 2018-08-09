Хакеры могут превратить системы полива газонов в кибероружие

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Интернет вещей — одно из самых актуальных направлений развития современной потребительской электроники. В рамках этой концепции инженеры подключают ко Всемирной сети как можно больше устройств, чтобы они смогли работать без постоянного контроля. Сейчас можно купить чайники, утюги, холодильники, пылесосы и другие приборы с подобным функционалом. В регионах с нехваткой воды к таким устройствам добавляются системы умного полива.

Исследователи из Университета имени Бен-Гуриона (Израиль) нашли в программном обеспечении подобных устройств ошибки, которые можно использовать для того, чтобы управлять системой со стороны. Получив контроль над большим количеством дождевателей, злоумышленник может израсходовать запасы воды в целом городе. По оценкам авторов, 1 355 захваченных разбрызгивателей хватит, чтобы опустошить стандартную водонапорную башню в течение часа, а резервуар объемом 400 тысяч кубических метров за ночь могут исчерпать 23 866 устройств.