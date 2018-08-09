Россиянам запретили держать дома больше двух кошек

Соответствующие нормы прописаны в своде правил по благоустройству, документ вступил в силу с 1 июля 2018 года. Помимо ограничений по количеству животных в квартире, он регламентирует также правила их содержания.

«Спускать собаку с поводка разрешено только в наморднике и в малолюдных местах (в лесных массивах, на пустырях), — говорится в тексте документа. —Запрещено выгуливать собак на пляжах, на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных организаций, детских и спортивных игровых площадок, организаций, осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания, организаций культуры». В правилах отмечается также, что хозяева должны убирать экскременты, оставленные их питомцами на улице.

Нарушение нормативов грозит владельцам животных штрафом. Для частных лиц его размер составляет до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до шести тысяч рублей. Организации заплатят до десяти тысяч рублей. В случае повторных нарушений штраф будет удвоен.

Как отмечает издание, такой порядок содержания животных был установлен в Тольятти в 1990-е годы. Затем городские нормативы отменили, но теперь они введены вновь.