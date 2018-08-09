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16:48 (мск), источник: Lenta.Ru

Россиянам запретили держать дома больше двух кошек

Мэрия Тольятти ввела запрет на содержание в домах горожан более двух кошек и собак. При этом выводить на улицу без намордников теперь можно только собак декоративных пород или щенков до трех месяцев. Об этом сообщают «Новые Известия».

Соответствующие нормы прописаны в своде правил по благоустройству, документ вступил в силу с 1 июля 2018 года. Помимо ограничений по количеству животных в квартире, он регламентирует также правила их содержания.

«Спускать собаку с поводка разрешено только в наморднике и в малолюдных местах (в лесных массивах, на пустырях), — говорится в тексте документа. —Запрещено выгуливать собак на пляжах, на территориях детских, образовательных, физкультурно-спортивных организаций, детских и спортивных игровых площадок, организаций, осуществляющих торговлю и оказывающих услуги общественного питания, бытового обслуживания, организаций культуры». В правилах отмечается также, что хозяева должны убирать экскременты, оставленные их питомцами на улице.

Нарушение нормативов грозит владельцам животных штрафом. Для частных лиц его размер составляет до двух тысяч рублей, для должностных лиц — до шести тысяч рублей. Организации заплатят до десяти тысяч рублей. В случае повторных нарушений штраф будет удвоен.

Как отмечает издание, такой порядок содержания животных был установлен в Тольятти в 1990-е годы. Затем городские нормативы отменили, но теперь они введены вновь.

Любовь россиян к домашним животным нередко становится причиной проблем для их соседей. Так, в конце 2017-го жителям одного из многоквартирных домов Оренбурга пришлось вызывать промышленных альпинистов, чтобы вскрыть квартиру соседки, в которой было заперто почти три десятка кошек. Хозяйка обещала передать животных в приют, а затем перестала отвечать на звонки соседей. В результате выжили только пять кошек.

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