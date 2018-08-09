С любимой на спине. Мозырянин победил в чемпионате по переносу жен

Семейная пара из Мозыря быстрее всех преодолела 253 метра и победила в чемпионате по переносу жен, организованном в Браславе Белорусской федерацией гонок с препятствиями.

О необычных соревнованиях Павел, сотрудник Мозырского пограничного отряда, узнал еще в прошлом году. Тогда же и поучаствовал впервые — обошел ближайшего соперника на шесть секунд и оказался на первом месте.

Готовится к состязаниям всегда основательно: занимается в тренажерном зале, бегает в гору, для отягощения подхватывая 80-килограммового приятеля. Так что транспортировать стройную жену Наталью, которая весит 54 килограмма, ему было не сложно. Коренастый Павел — мастер спорта по рукопашному бою:

— За время тренировок нашел оптимальный способ переноса Наташи. Перевешиваю ее через плечо головой вниз: в таком положении, не устают руки, можно развивать максимальную скорость и балансировать. Кстати, если спутница упадет или хотя бы коснется земли, получишь 15 штрафных секунд. У нас все прошло гладко. Единственное, волновался, чтобы супруга не наглоталась воды, когда мы преодолевали водное препятствие. До сих пор не понимаю, как ей удалось остаться сухой — даже волосы не намочила.

Чтобы выигрывали самые сильные, а не те, у кого жены самые миниатюрные, организаторы ввели правило: если дама весит меньше 49 килограммов, то ей на плечи надевают рюкзак с утяжелением.

После победы на чемпионате Павел и Наталья стали звездами в Мозыре. Когда супруги на пробежке, к ним часто подходят и спрашивают, к чему они готовится на этот раз. Павел откровенничает: