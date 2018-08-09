Воронежцев пригласили полюбоваться природой Хопра и послушать «хоперские байки»

— Гостям будет представлен творческий колорит Прихоперья: интересные «байки» о красоте природы родного края, песни и частушки в исполнении солистов и вокальных ансамблей. Мастера традиционных ремесел и народных промыслов представят свои работы и проведут мастер-классы, — сообщают на сайте заповедника.