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18:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежцев пригласили полюбоваться природой Хопра и послушать «хоперские байки»

В заповеднике последние выходные августа решили проводить фестивалем экотуризма.

В Хоперском заповеднике 25 августа пройдет фестиваль экотуризма и этнографии «Хоперские байки. Отпраздновать таким образом решили 90-летие Новохоперского района.

— Гостям будет представлен творческий колорит Прихоперья: интересные «байки» о красоте природы родного края, песни и частушки в исполнении солистов и вокальных ансамблей. Мастера традиционных ремесел и народных промыслов представят свои работы и проведут мастер-классы, — сообщают на сайте заповедника.

На следующий день, 26 августа, для гостей проведут экскурсию по заповедным тропам.

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