Воронежцев пригласили полюбоваться природой Хопра и послушать «хоперские байки»
В заповеднике последние выходные августа решили проводить фестивалем экотуризма.
В заповеднике последние выходные августа решили проводить фестивалем экотуризма.
В Хоперском заповеднике 25 августа пройдет фестиваль экотуризма и этнографии «Хоперские байки. Отпраздновать таким образом решили 90-летие Новохоперского района.
— Гостям будет представлен творческий колорит Прихоперья: интересные «байки» о красоте природы родного края, песни и частушки в исполнении солистов и вокальных ансамблей. Мастера традиционных ремесел и народных промыслов представят свои работы и проведут
На следующий день, 26 августа, для гостей проведут экскурсию по заповедным тропам.