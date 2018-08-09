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17:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Самаре прокуратура нашла яму длиной 15 метров

Наказание за огромную выбоину понесет МП «Благоустройство».

Сотрудники прокуратуры в очередной раз нашли нарушения при проверке самарских дорог. В частности, они обнаружили в Промышленном районе города 15-метровую яму, которую почему-то не заметили сотрудники МП «Благоустройство».

Огромная выбоина нашлась на пересечении улицы Береговой и проспекта Кирова на трамвайном межрельсовом настиле. Размер ямы оказался следующим: длина — 15 метров, ширина — 2,2 метра и глубина 14 сантиметров.

Кроме того, сотрудники надзорного ведомства выявили в Промышленном районе города еще одно нарушение — проезжая часть в районе дома № 11 на улице Воронежской оказалась завалена ветками деревьев.

Прокуратура Промышленного района внесла представление в адрес директора МП «Благоустройство» Евгения Садовникова представление об устранении всех нарушений. Пока акт реагирования находится на рассмотрении. Не исключено, что тех сотрудников предприятия, которые не уследили за качеством дорог, привлекут к административной ответственности.

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