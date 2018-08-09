В Австралии придумали код, который спасает девушек от неудачного свидания
Если во время ужина
Если во время ужина
Безопасностью одиноких женщин, которые во время свиданий могут оказаться в неприятных или опасных ситуациях озадачились в Австралии. В женских туалетах, в барах и ресторанах Сиднея появились плакаты, на которых написано закодированное послание.
Девушкам, чьи свидания пошли не по плану (например, на встречу пришел не тот человек, что писал в интернете, или кавалер ведет себя агрессивно или подозрительно), предлагают заказать «ангельский шот» (angel shot).
Нет, это не коктейль, а специальный код, который даст знать персоналу заведения, что девушка нуждается в помощи и хочет немедленно и незаметно уйти со свидания.
В этом случае официант или бармен вызовет такси и поможет девушке безопасно покинуть заведение, а также, если понадобится, позвонит в полицию. Таким же сигналом «СОС» будет фраза «Позовите Анжелу».
Кампания была разработана по просьбе правительства и направлена на защиту одиноких женщин, которые знакомятся в интернете. Плакаты с кодом развешаны в дамских уборных в гостиницах, барах, ресторанах, кафе и клубах.
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