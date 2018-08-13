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11:00 (мск), источник: Forbes

Портрет покупателя. Кто приобретает апартаменты в элитной недвижимости

Несколько лет назад формат апартаментов всколыхнул рынок столичной недвижимости. На него приходилась значительная доля сделок. Риски, связанные с практически полным отсутствием законодательной регуляции, беспокоили чиновников, активно обсуждались различные меры — от полного запрета до приравнивания апартаментов к квартирам. Сегодня на долю апартаментов на первичном рынке приходится совсем незначительная доля сделок. Кроме элитного сегмента.

В начале 2010-х на столичном рынке недвижимости появился новый продукт — апартаменты. Формат, имеющий массу недостатков по сравнению с более привычными квартирами, быстро завоевал популярность благодаря низким ценам. По сути, апартаменты стали пропуском на рынок недвижимости для тех, кто раньше не мог себе позволить собственное жилье. За низкие цены покупатели были готовы мириться с отсутствием возможности оформить «прописку», с более высокими коммунальными платежами, слабой юридической защищенностью и другими подводными камнями.

Почти сразу же на появление нового сегмента отреагировали и столичные власти. Вплоть до того, что по официальным каналам распространялись призывы отказаться от покупки апартаментов. В частности, в декабре 2013 года Комитет города Москвы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест) выпустил памятку для потенциальных покупателей апартаментов, в которой предупредил о возможных рисках.

К слову, именно во многом «благодаря» этому ведомству на столичном рынке и появились апартаменты: после прихода Сергея Собянина на должность столичного градоначальника начался масштабный пересмотр инвестконтрактов, заключенных с лужковской администрацией. Несколько сотен из них было отменено. Отсутствие возможности строить «настоящее» жилье вынудило девелоперов искать альтернативу, каковой и стали апартаменты.

Впрочем, чиновники волновались зря. Прошло совсем немного времени и апартаменты перестали играть «первую скрипку» на столичном рынке недвижимости. По итогам первого полугодия 2018 года доля апартаментов в общей структуре сделок на первичном рынке не достигла и 8%. А в массовом сегменте, который изначально и вызывал больше всего опасений, доля данного формата составляет незначительные 3%.

Но все меняется, если обратиться к элитному жилью. В категории дорогой недвижимости львиная доля всей приобретаемой на первичном рынке недвижимости сосредоточена именно в сегменте апартаментов. И она продолжает расти. По подсчетам аналитиков Urbanus.ru, в первом полугодии 2017 года на апартаменты пришлось 70% сделок в люксовом сегменте, а в первой половине 2018 года — уже без малого 77%.

В количественном выражении картина выглядит следующим образом: из 290 договоров долевого участия, заключенных в элитных новостройках Москвы за первые шесть месяцев года, 222 ДДУ — это апартаменты. А квартир продано всего 68 единиц. По сравнению с прошлым годом апартаменты прибавили почти 42%, а показатели в сегменте квартир почти не изменились: было реализовано всего на один лот больше.

Столь значительный перевес в пользу апартаментов заинтересовал экспертов, которые решили подробнее изучить данный феномен. Для начала аналитики сравнили средние площади приобретаемых квартир и апартаментов. Как оказалось, эти показатели серьезно отличаются. Так, средняя площадь купленных за отчетный период элитных квартир составила 161 кв м. В сегменте апартаментов габариты меньше более чем в два раза — 71 «квадрат». Интересно, что за год средняя площадь приобретенных элитных квартир выросла на 15%, а апартаменты, напротив, стали меньше на 5%.

Не менее заметные различия были обнаружены и в ценовых показателях. Раскрываемые данные Росреестра не содержат информации о цене сделок, однако аналитики используют различные модели для расчета приблизительной стоимости реализованной недвижимости. По итогам первого полугодия 2018 года средняя стоимость квадратного метра в сегменте элитных апартаментов составила 476 000 рублей, а в квартирах — 842 000 рублей. То есть на 77% дороже. Если же вывести бюджет покупки исходя из средних размеров, то разница в цене получается многократной: средний элитный апартамент стоит 33,61 млн рублей, квартира 135,74 млн рублей. Ровно в четыре раза дороже.

Портрет покупателя.

И вот в этих различиях — как в габаритах, так и в цене — и кроется главное объяснение высокого спроса на элитные апартаменты. Их покупают разные люди. Огромные квартиры стоимостью несколько миллионов долларов — это продукт для покупателей возрастной категории 50+, степенных бизнесменов, убеленных сединами глав семьи. А целевая аудитория элитных апартаментов — это состоятельные молодые люди, динамичные и космополитичные. Те, кто заработал «свой первый миллион» на IT-сфере и современных технологиях. Есть среди покупателей элитной недвижимости даже те, кто удачно вложился в криптовалюты. Для таких клиентов юридический статус недвижимости отходит даже не на второй план, а совсем далеко. Им важна локация и инновации.

Аналитики отмечают, что на небоскребы в ММДЦ «Москва-Сити» приходится почти 70% всех сделок в элитном сегменте. А то, что недвижимость в этой локации предназначена лишь для временного пребывания, это мелочь, на которую покупатель даже не обратит внимания. Для него важен сам объект, а не юридические формальности в виде штампа в паспорте.

Более того, если бы на месте этого апартаментного комплекса возводился проект с квартирами, тема для данного исследования даже не возникла бы. И девелоперам дорогого жилья стоит учитывать это при проектировании своих будущих объектов. Целевая аудитория меняется и сильно молодеет. И вслед за ней должен меняться и рынок элитной недвижимости.

Ольга Хасанова

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