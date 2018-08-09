В Калининградской области появятся шесть особо охраняемых природных территорий
В Калининградской области появятся шесть особо охраняемых природных территорий регионального значения.
В Калининградской области появятся шесть особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения получат две аллеи дуба черештачого в Нестеровском районе: вдоль дорог Калининград — Нестеров и Нестеров — Ясная Поляна, прокомментировали в Минприроды Калининградской области.
В Калининграде памятниками природы станут гинкго двухлопастный, растущий в районе Центрального рынка, а также вековой дуб на проспекте Мира возле штаба Балтийского флота.
Государственным природным заказником станет Балтийская коса.
Огромный валун на вершине горы Дозор в природном парке «Виштынецкий» также получит статус ООПТ геологического профиля.
Департаментом лесного хозяйства и использования объектов животного мира организована работа по комплексному экологическому обследованию указанных природных территорий.