В Калининградской области появятся шесть особо охраняемых природных территорий

Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения получат две аллеи дуба черештачого в Нестеровском районе: вдоль дорог Калининград — Нестеров и Нестеров — Ясная Поляна, прокомментировали в Минприроды Калининградской области.

В Калининграде памятниками природы станут гинкго двухлопастный, растущий в районе Центрального рынка, а также вековой дуб на проспекте Мира возле штаба Балтийского флота.

Государственным природным заказником станет Балтийская коса.

Огромный валун на вершине горы Дозор в природном парке «Виштынецкий» также получит статус ООПТ геологического профиля.