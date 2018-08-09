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17:45 (мск), источник: Янтарный край

В Калининградской области появятся шесть особо охраняемых природных территорий

В Калининградской области появятся шесть особо охраняемых природных территорий регионального значения.

Статус особо охраняемой природной территории (ООПТ) регионального значения получат две аллеи дуба черештачого в Нестеровском районе: вдоль дорог Калининград — Нестеров и Нестеров — Ясная Поляна, прокомментировали в Минприроды Калининградской области.

В Калининграде памятниками природы станут гинкго двухлопастный, растущий в районе Центрального рынка, а также вековой дуб на проспекте Мира возле штаба Балтийского флота.

Государственным природным заказником станет Балтийская коса.

Огромный валун на вершине горы Дозор в природном парке «Виштынецкий» также получит статус ООПТ геологического профиля.

Департаментом лесного хозяйства и использования объектов животного мира организована работа по комплексному экологическому обследованию указанных природных территорий.

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