В Караганде нашли автора загадочного перформанса с воткнутыми в землю ножами

«В ходе патрулирования сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции задержана 68-летняя жительница города. В ходе опроса женщина пояснила, что в течении трех месяцев у нее болят ноги и она решила лечить свою болезнь путем традиционной медицины. В одном из журналов она прочитала, что можно лечить с помощью неиспользованных ножей, а именно втыкая их в землю под открытым небом. Для проведения такого лечения, она приобретала ножи в различных торговых точках», — говорится в сообщении.