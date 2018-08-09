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19:11 (мск), источник: Newtimes.kz

В Караганде нашли автора загадочного перформанса с воткнутыми в землю ножами

Полицейские установили и задержали 68-летняя жительницe города, которая втыкала ножи в клумбы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

При изучении видеоматериалов с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции установлена женщина, которая втыкала вышеперечисленные ножи в клумбы, вытаскивая из пакета.

«В ходе патрулирования сотрудниками полка дорожно-патрульной полиции задержана 68-летняя жительница города. В ходе опроса женщина пояснила, что в течении трех месяцев у нее болят ноги и она решила лечить свою болезнь путем традиционной медицины. В одном из журналов она прочитала, что можно лечить с помощью неиспользованных ножей, а именно втыкая их в землю под открытым небом. Для проведения такого лечения, она приобретала ножи в различных торговых точках», — говорится в сообщении.

В отношении женщины сотрудниками составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

Напомним, что в период с 21 июля по 1 августа в полицию Караганды поступило три сообщения о том, что в клумбах обнаружены воткнутые в землю ножи. Для выяснения обстоятельства в полиции создали три рабочие группы, члены которых проводили опрос жителей района ближайших домов. Изучали все видеоматериалы с камер наблюдения близлежащих территорий.

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