В Караганде нашли автора загадочного перформанса с воткнутыми в землю ножами
Полицейские установили и задержали 68-летняя жительницe города, которая втыкала ножи в клумбы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
Полицейские установили и задержали 68-летняя жительницe города, которая втыкала ножи в клумбы, передает ИА «NewTimes.kz» со ссылкой на
При изучении видеоматериалов с камер видеонаблюдения сотрудниками полиции установлена женщина, которая втыкала вышеперечисленные ножи в клумбы, вытаскивая из пакета.
«В ходе патрулирования сотрудниками полка
В отношении женщины сотрудниками составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».
Напомним, что в период с 21 июля по 1 августа в полицию Караганды поступило три сообщения о том, что в клумбах обнаружены воткнутые в землю ножи. Для выяснения обстоятельства в полиции создали три рабочие группы, члены которых проводили опрос жителей района ближайших домов. Изучали все видеоматериалы с камер наблюдения близлежащих территорий.