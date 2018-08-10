Мэрия Воронежа дополнила список машин, которые эвакуируют на стоянку как автохлам

Источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа дополнила перечень брошенных машин, которые эвакуируют на стоянки как автохлам, а некоторые из них уже эвакуировали. Владельцам авто придётся заплатить за их вывоз и хранение, даже если они не нужны.

Стоимость вывоза одного автомобиля — 886 рублей. Его хранение на стоянке муниципальной компании «Воронежпассажиртранс» обойдётся в 23,4 рубля в сутки.

За вывоз и хранение автохлама платить будет городской бюджет. Если владелец решит вернуть автомобиль, то ему придётся компенсировать затраты муниципалитета по установленному тарифу. Если же хозяин транспортного средства в течение трёх месяцев не обратится с заявлением о возврате машины — её продадут, а средства направят в бюджет для компенсации расходов.

В список включили ещё 10 авто:

ул. Б. Хмельницкого, 68 — белый Mitsubishi RVR с госномером С028НМ 36;

ул. Землячки, 43 — серый ЗИЛ с госномером О458ХВ 36;

ул. Лесной массив, 6 — коричневый Москвич с госномером К549ХХ 48;

ул. Минская, 69/1 — белый «ВАЗ-2107» с госномером С559МН 36;

ул. 40 лет Октября, 12 — чёрный Kia с госномером К699ОМ 36;

ул. Войкова, 6 — белый «ВАЗ-2109» без номеров;

ул. Моисеева, 25 — серебристый Mercedes;

ул. Челюскинцев, 82 — серебристый ГАЗ с госномером Х212МК 36;

ул. Чапаева, 52А — белый Fiat Albea с госномером У694СМ 163;

ул. Чапаева, 52А — Honda CR-V с госномером В274ЕА 97.