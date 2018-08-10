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12:47 (мск), источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа дополнила список машин, которые эвакуируют на стоянку как автохлам

В перечень включили ещё 10 транспортных средств.

Источник: Вести - Воронеж

Мэрия Воронежа дополнила перечень брошенных машин, которые эвакуируют на стоянки как автохлам, а некоторые из них уже эвакуировали. Владельцам авто придётся заплатить за их вывоз и хранение, даже если они не нужны.

Стоимость вывоза одного автомобиля — 886 рублей. Его хранение на стоянке муниципальной компании «Воронежпассажиртранс» обойдётся в 23,4 рубля в сутки.

За вывоз и хранение автохлама платить будет городской бюджет. Если владелец решит вернуть автомобиль, то ему придётся компенсировать затраты муниципалитета по установленному тарифу. Если же хозяин транспортного средства в течение трёх месяцев не обратится с заявлением о возврате машины — её продадут, а средства направят в бюджет для компенсации расходов.

В список включили ещё 10 авто:

ул. Б. Хмельницкого, 68 — белый Mitsubishi RVR с госномером С028НМ 36;
ул. Землячки, 43 — серый ЗИЛ с госномером О458ХВ 36;
ул. Лесной массив, 6 — коричневый Москвич с госномером К549ХХ 48;
ул. Минская, 69/1 — белый «ВАЗ-2107» с госномером С559МН 36;
ул. 40 лет Октября, 12 — чёрный Kia с госномером К699ОМ 36;
ул. Войкова, 6 — белый «ВАЗ-2109» без номеров;
ул. Моисеева, 25 — серебристый Mercedes;
ул. Челюскинцев, 82 — серебристый ГАЗ с госномером Х212МК 36;
ул. Чапаева, 52А — белый Fiat Albea с госномером У694СМ 163;
ул. Чапаева, 52А — Honda CR-V с госномером В274ЕА 97.

С заявлением о возврате транспортного средства нужно обращаться в управление административно-технического контроля (Ленинский пр-т, 93, тел. 228−30−18, 228−37−06, 228−37−89). Правда, это актуально только для автомобилей, отправившихся на стоянку не более трёх месяцев назад. Чтобы вернуть машину, нужно будет предоставить документы, подтверждающие право собственности, и возместить расходы городской казны на её транспортировку и хранение.

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