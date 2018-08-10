Сроки регистрации недвижимости для граждан резко сократились

Источник: Российская газета

Об этом факте говорят самые свежие цифры, которые только что обнародовал Росреестр. По его данным, 96 процентов документов на оказание услуг Росреестра принимается именно в многофункциональных центрах.

Благодаря электронной связи таких центров по всей стране с базой данных Росреестра, скорость оформления документов на дома, квартиры, участки резко увеличилась. Сроки регистрации сократились до нескольких дней.

Вот стандартный пример — 82-летняя Валентина Прокофьевна живет на отдаленном хуторе в Ростовской области. Пенсионерка много лет не оформляла свой участок. Объясняла, что у нее нет здоровья стоять в очередях. Тем более до ближайшего офиса Кадастровой палаты надо добираться автобусом с пересадками. В ближайшем к ее хутору районном центре Гуково работают два МФЦ. Соседи пенсионерки, узаконившие свои сотки, уверяли Валентину Прокофьевну, что в таком центре можно оформить землю быстро. Пенсионерка владела 12 сотками и понимала, что рано или поздно оформлять их придется. В офисе центра на улице Карла Маркса, куда женщина выбралась на прошлой неделе, было непривычно пусто. Сотрудницы центра помогли пенсионерке взять талон в электронную очередь. Но ждать не пришлось вообще. На то, чтобы принять все документы, ушло 15 минут. И попросили в конце недели приехать за готовым документом.

Сегодня многофункциональные центры серьезно упрощают гражданам получение государственных услуг. Как объяснили корреспонденту «РГ», такие центры наделены полномочиями по приему документов на получение всех основных государственных услуг Росреестра. Главные из этих услуг — постановка на кадастровый учет и регистрация прав на недвижимое имущество, предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости, оформление прописки, разрешения на строительство.

Цифры показывают — получение государственных услуг Росреестра через МФЦ растет постоянно и безостановочно. За шесть месяцев этого года в многофункциональные центры за регистрацией прав на недвижимость пришли 9,2 миллиона граждан. Кстати, в прошлом году за тот же период было 8 миллионов. МФЦ сегодня — это разветвленная сеть офисов по всей России.

Со всеми регионами страны, где работают центры, Росреестр заключил соглашения на оказание государственных услуг ведомства. Если быть точным — Росреестр работает в 2728 офисах МФЦ.

И с начала года 95,8 процента бумажных заявлений на услуги Росреестра приняты через многофункциональные центры страны.

Любопытно, что на первом месте Кабардино-Балкария (99,88 процента), на втором месте Брянская область (99,58 процента), следующими идут Адыгея и Башкортостан.

В Росреестре рассказывают, что они самым активным образом внедряют «бесконтактные технологии» оказания услуг, в том числе в электронном виде и на базе МФЦ.

Такие технологии просто исключают общение гражданина с чиновником и посредниками.

Главные преимущества МФЦ — оперативная помощь консультантов и работа по принципу «одного окна».

А еще обращение в центры и электронная форма получения госуслуг экономят время и сводят к минимуму влияние «человеческого фактора» при подаче документов всеми, кому нужна государственная услуга.

Сегодня главные преимущества многофункциональных центров — оперативная помощь консультантов и работа по принципу «одного окна». Можно сдать и получить документы в одном месте.

Но работа такой сложной и масштабной системы, как подобные центры, не исключает появления всяческих сложностей. Например, в одном из 25 офисов МФЦ Орловской области в июле 2018 года вдруг появились очереди.

Сотрудники орловского управления Росреестра максимально оперативно разобрались с вопросами, которые возникли у специалистов центра. Теперь здесь тихо и почти пусто — никаких очередей. Ситуацию исправили в кратчайшие сроки.

Поэтому в Росреестре регулярно проводят обучение сотрудников центров «Мои документы».

Региональные подразделения Росреестра проводят официальные семинары для операторов центров, на которых разъясняют порядок приема документов на предоставление государственных услуг.

Делается это, чтобы исключить, как здесь говорят, некачественный прием документов, из-за которого останавливают регистрацию недвижимости или вовсе в ней гражданам отказывают.

Ведь не секрет, что иногда достаточно буквально неправильно поставленной запятой или какого-то мелкого сомнения, чтобы гражданам, желающим узаконить гараж, садовый домик или квартиру, пришлось кипу бумаг переделывать заново.

А еще сотрудники Росреестра ведут статистику ошибок, которые допускают сотрудники МФЦ при приеме документов. А потом ежеквартально направляют эти данные в «Мои документы».

В Росреестре особенно следят за тем, как граждане, которые к ним обращаются, оценивают их работу. В ведомстве говорят, что результаты исследования отношения россиян к работе Росреестра, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения, показали «высокий уровень удовлетворенности» их услугами.

Так, среди населения в целом (это у специалистов называется красиво — образ в общественном сознании) 60 процентов опрошенных положительно оценивают качество таких госуслуг.

Прямая речь.

Виктория Абрамченко, заместитель министра экономического развития РФ — руководитель Росреестра:

— Росреестр продолжает совершенствовать бесконтактные технологии оказания услуг, позволяющие исключить влияние коррупционной составляющей.