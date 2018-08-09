В Испании обокрали исполнителя песни Despacito

Как сообщает издание, Янки заявил об ограблении во вторник вечером. По данным издания, грабитель проник в гостиничный номер певца в Валенсии, выдав себя за Янки. Он попросил служащего гостиницы открыть сейф, в котором хранились ювелирные драгоценности, и, забрав их, спокойно покинул здание, не оставив отпечатков. Кроме того, из номера певца пропали 2,5 тысячи долларов наличными.