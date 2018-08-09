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18:31 (мск), источник: N + 1

Молодые люди предпочли родителей близким друзьям

Когда молодым людям необходимо принять решение в пользу родителей или близкого друга, они выберут родителей, сообщает исследование в журнале Psychological Science.

При этом отношения с друзьями они часто характеризуют как более тесные и доверительные, чем с родителями.

Отношения людей с родителями меняются на протяжении всей жизни. Если в детстве семья играет главную роль в формировании личности ребенка, то с возрастом на передний план постепенно выходят ровесники и друзья. В период, когда человек находится в стадии «молодой взрослый» (от 18 до 30 лет), друзья влияют на его взгляды, на оценки, которые он дает действиям окружающих, на решения. В то же время, родители не перестают быть важны: индивид зависит от них не только финансово, но и психологически.

Группа психологов под руководством Жоао Гуасси Морейры (João F. Guassi Moreira) из Калифорнийского университета решила выяснить, какие же отношения — дружеские или родственные — молодые люди считают приоритетными. Для этого ученые провели эксперимент, в котором 174 добровольца играли в карточную игру. В каждом раунде участникам на компьютере показывалось 16 карт, лежащих лицом вниз. На скрытой стороне было указано, что испытуемый либо выиграл, либо потерял определенное количество очков. Однако играл он не для себя, а для друзей или родителей. В половине раундов прибыль поступала родителям, а убытки списывались с друзей; в остальных случаях механизм был обратным. При этом одной группе участников сообщали, что очки эквивалентны денежному вознаграждению, и каждой стороне назначалась стартовая сумма в 5 долларов, а другой — что очки не имеют реальной ценности, и игра начиналась «с нуля».

Согласно гипотезе исследователей, добровольцы должны были дольше играть ради прибыли тех, кто занимает более важное место в их жизни. Дополнительно психологи проводили опрос, в котором оценивались отношения между участниками эксперимента и их окружением. Испытуемых просили оценить по пятибалльной шкале, согласны ли они с такими высказываниями как «родители уважают мои чувства», «когда мы обсуждаем что-то, друзья учитывают мою точку зрения».

Выяснилось, что несмотря на то, что участники испытывают положительные чувства как к родителям, так и к близким друзьям, отношения с последними были, в целом, крепче. Однако результаты эксперимента оказались противоположными: в среднем, добровольцы играли дольше, когда прибыль поступала к родителям. Участники, чьи отношения с друзьями были намного лучше, чем с родителями, тратили на игры за тех и за других одинаковое количество времени. Участники, которые общались заметно лучше с родителями, ставили в приоритет именно их.

Интересно, что такая закономерность была справедлива только, когда молодые люди не имели возможности обменять очки на деньги. Если же речь шла о реальных суммах, то испытуемые предпочитали не играть в пользу кого-то одного.

Родители очень сильно влияют на поведение и психологическое здоровье детей и подростков. Например, смерть одного или обоих родителей ребенка до достижения им 18-летнего возраста в два раза повышает риск его самоубийства на протяжении жизни, а курение и депрессия взрослых в семье существенно увеличивают шансы на развитие у ребенка синдрома дефицита внимания и гиперактивности.

Кристина Уласович.

 Молодые люди предпочли родителей близким друзьям
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