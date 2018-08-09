Степаненко опровергла сведения о том, что хочет отсудить у Петросяна 80% имущества
Артистка просит суд взыскать в ее пользу 57% собственности, сообщил Business FM один из сотрудников адвокатского бюро, которое представляет ее интересы в суде.
Артистка просит суд взыскать в ее пользу 57% собственности, сообщил Business FM один из сотрудников адвокатского бюро, которое представляет ее интересы в суде.
Юмористка Елена Степаненко опровергает информацию, согласно которой она намерена отсудить у своего мужа Евгения Петросяна более 80% имущества. Об этом Business FM сообщил один из сотрудников адвокатского бюро «Забралова, Крылова и партнеры», которое представляет ее интересы в суде.
«Как можно заявлять о требовании 80% имущества при наличии на руках судебных документов, где указано, что Елена Григорьевна просит взыскать в ее пользу 57%», — сказал юрист. При этом адвокат пояснил, что 7% составляют половину от стоимости «выведенного» из семейного бюджета Петросяном имущества.
По мнению юриста, в СМИ распространяется недостоверная информация о несуществующих покровителях Степаненко, о том, что она якобы требует 80% общего имущества, и другие данные. Эта информация порочит Елену Степаненко, сказал он.
Ранее источник ТАСС из ближайшего окружения артистов сообщил, что Елена Степаненко обратилась в Хамовнический суд Москвы с просьбой взыскать в ее пользу якобы 80% от всего совместно нажитого имущества стоимостью 1,5 млрд рублей.
Первое заседание по делу состоялось 6 августа. На нем суд закрыл процесс по ходатайству представителя Елены Степаненко Елены Забраловой. Она просила обеспечить неприкосновенность частной жизни ее доверительницы. После подачи иска суд наложил арест на имущество, подлежащее разделу, сообщили Business FM в суде.
Артисты Евгений Петросян и Елена Степаненко прожили в браке около 30 лет, они поженились в 1989 году. Они неоднократно вместе участвовали в юмористических концертах и программах, самая известная из которых — «Аншлаг».