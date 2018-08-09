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18:22 (мск), источник: Комсомольская правда

На М-5 от Сызрани до Тольятти на время запретят ездить большегрузам

Ограничения связаны с ремонтом дороги.

Источник: Комсомольская правда

Автомобили с общей массой выше 3,5 тонн и шириной более 3,4 метров с 8 сентября этого года не смогут проехать по трассе М-5 «Урал». Ограничения касаются только отрезка от Сызрани до Тольятти (от 889 до 977 км) с 7:00 до 22:00. Запрет для большегрузов продлится до 15 октября. Об этом сообщили в Поволжуправтодоре.

— Такая мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке строительства транспортной развязки на 974-м км в Тольятти, — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 13 августа начнутся ремонтные работы на двух участках трассы М-5 «Урал»: в районе Жигулевска и на плотине ГЭС (с 962 по 971 км) и в черте Тольятти (с 975 по 976 км). Там будут устранять колеи. Из-за этого большегрузам запретят ездить по участку трассы М-5 от 889 до 977 км. Ограничения будут действовать только днем.

— Для бесперебойного движения транзитного транспорта разработана схема объезда по автомобильным дорогам: М-7 «Волга», А-151 Цивильск-Ульяновск, подъезд к Ульяновску от М-5 «Урал», Р-226 Самара-Волгоград, Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград, — рассказали в «Поволжуправтодоре».

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