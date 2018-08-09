На М-5 от Сызрани до Тольятти на время запретят ездить большегрузам

Источник: Комсомольская правда

Автомобили с общей массой выше 3,5 тонн и шириной более 3,4 метров с 8 сентября этого года не смогут проехать по трассе М-5 «Урал». Ограничения касаются только отрезка от Сызрани до Тольятти (от 889 до 977 км) с 7:00 до 22:00. Запрет для большегрузов продлится до 15 октября. Об этом сообщили в Поволжуправтодоре.

— Такая мера вводится в связи с повышенной интенсивностью транспортных средств и увеличившейся загрузкой автомобильной дороги М-5 «Урал» на участке строительства транспортной развязки на 974-м км в Тольятти, — говорится в сообщении.

Помимо этого, с 13 августа начнутся ремонтные работы на двух участках трассы М-5 «Урал»: в районе Жигулевска и на плотине ГЭС (с 962 по 971 км) и в черте Тольятти (с 975 по 976 км). Там будут устранять колеи. Из-за этого большегрузам запретят ездить по участку трассы М-5 от 889 до 977 км. Ограничения будут действовать только днем.