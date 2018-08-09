Машины-капканы и видеокамеры: Полиция объявила войну лихачам

Источник: Noi.md

По словам пресс-секретаря НИП Павла Апостола, в августе чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, приводящие к травмам и даже смерти, и одной из главных причин этих трагедий является превышение скоростного режима. Чтобы снизить число ДТП, полиция обещает усилить меры по поимке и документированию лихачей.

«Помимо уже установленных видеокамер, мы сосредоточимся на использовании автомобилей-ловушек, оснащенных радарами. Мы бросим все свои силы на то, чтобы фиксировать случаи превышения скорости», — сказал Павел Апостол.