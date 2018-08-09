Машины-капканы и видеокамеры: Полиция объявила войну лихачам
Сотрудники Национального инспектората по патрулированию решили свести к минимуму количество аварий на дорогах, а поскольку большая их часть происходит
Сотрудники Национального инспектората по патрулированию решили свести к минимуму количество аварий на дорогах, а поскольку большая их часть происходит
По словам
«Помимо уже установленных видеокамер, мы сосредоточимся на использовании
Напомним, что за первые семь месяцев 2018 года в Кишиневе произошло 675