Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Обрызгал пешехода из лужи: что может грозить водителю
Экипаж и пассажиры летевшего из Крыма самолета приняли роды
12 хитрых идей для интерьера маленькой комнаты: фото
Мелания Трамп в элегантном платье затмила Иванку на деловом ужине
Принципиальная, талантливая, несчастная12 фактов о Уитни Хьюстон
Совфед: запущенную над Эстонией ракету сбили на границе РФ
Украинец не поделил пляж с русскими женщинами
Стало известно имя ведущей шоу «Замуж за Бузову»
72-летний Сталлоне показал, как тренируется для съемок «Рэмбо 5»
Родила и бросила пить: как живет уехавшая из России Ветлицкая
“Плюс сто кг”: Жена Овечкина позирует в купальнике
Алекс Родригес и Дженнифер Лопез отдыхают на острове Капри
Жена Игоря Акинфеева восхитила соцсети естественной красотой
Главу управления МВД Узбекистана убили на рабочем месте
Черненко скончался на 57-м году жизни
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
Как пережить отключение горячей воды: 4 способа
Фоторепортажи
16Лесные пожары в Греции
15Лазерные снимки раскрывают ужасы Первой мировой войны
19:34 (мск), источник: Noi.md

Машины-капканы и видеокамеры: Полиция объявила войну лихачам

Сотрудники Национального инспектората по патрулированию решили свести к минимуму количество аварий на дорогах, а поскольку большая их часть происходит из-за превышения скорости, дорожная полиция обещает «бросить все свои силы» на то, чтобы остановить это явление.

Источник: Noi.md

По словам пресс-секретаря НИП Павла Апостола, в августе чаще всего происходят дорожно-транспортные происшествия, приводящие к травмам и даже смерти, и одной из главных причин этих трагедий является превышение скоростного режима. Чтобы снизить число ДТП, полиция обещает усилить меры по поимке и документированию лихачей.

«Помимо уже установленных видеокамер, мы сосредоточимся на использовании автомобилей-ловушек, оснащенных радарами. Мы бросим все свои силы на то, чтобы фиксировать случаи превышения скорости», — сказал Павел Апостол.

Напомним, что за первые семь месяцев 2018 года в Кишиневе произошло 675 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибло 142 человека.

Все новости региона
 Службы такси обяжут предоставлять специальные машины для перевозки колясочников
В столице открываются школьные ярмарки
Кремль отреагировал на решение США ввести новые санкции
Газ из США начал теснить российский на рынке Европы
Умерла артистка Тамара Дегтярёва
Отдых в Турции может подешеветь еще сильнее
Муравей попытался украсть бриллиант из ювелирного магазина
Футболист сборной России лишен водительских прав на один год
Под Ростовом нашли захоронение на тысячу лет старше пирамид
Спорт
«Уфа» обыграла «Прогрес» в матче квалификации Лиги Европы Ответная встреча состоится 16 августа в Люксембурге
Hi-Tech
Что внутри? В России разобрали главный смартфон лета (фото) Дьявол в мелочах.
Авто
СМИ: производство Lada Vesta принесло миллиард убытков Предприятие «Лада Ижевск», где собирают автомобили семейства Lada Vesta, раскрыло финансовую отчетность
Кино
От Супонева до Ханги: телеведущие, по которым мы скучаем «Кино Mail.Ru» вспоминает героев золотой эры российского телевидения, чью славу никогда не накроет облако радиоактивного пепла
Недвижимость
Пара сделала пол в ванной из 1200 бутылочных крышек (видео)
У помощницы Петросяна нашли две элитные квартиры в Москве
Объяснен загадочный феномен в кухонных раковинах
Как пережить отключение горячей воды
Леди
Шишкова, Грэм – кому из звезд срочно нужно худеть (мнение эксперта) Звезды часто уходят в две крайности: худеют так, что на них смотреть больно, или пропагандируют полноту, которая уже грозит серьезными проблемами со здоровьем
Дети
Поклонники решили, что дочь Пугачевой растет копией Галкина По мнению пользователей Instagram, Лиза очень похожа на своего папу.
Все о ремонте
Как оформить квартиру для холостяка (фото)
Как совместить кухню с гостиной: 10 идей, которые можно повторить
Как сделать освещение в ванной: советы профи
Пляжный интерьер двухуровневого пентхауса в Сочи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь